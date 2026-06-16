Федоров об ударах РФ по Киеву / © Associated Press

Реклама

Российские удары по гражданским объектам в центре Киева не оказывают влияния на ситуацию на поле боя, а являются попыткой оказывать моральное давление на украинцев.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров эксклюзивно для ТСН в рамках телемарафона Единые новости.

Министр прокомментировал атаки РФ ракетами по столице и заявил, что подобные удары свидетельствуют о нервозности российского руководства.

Реклама

«Но это какая-то агония и нервы Путина — пытаться бить по центру города, убивая гражданских», — сказал Федоров.

По его словам, обстрелы Киева не влияют на ход боевых действий и не способны остановить украинское производство вооружения.

«Это никак не влияет на ситуацию на поле боя, это никак не влияет на производство оружия в Украине. Это просто моральное давление, и оно продолжает оказывать его», — отметил министр.

Федоров оценил возможности России после новых атак

Михаил Федоров также заявил, что Россия накапливает ресурсы для таких атак в течение нескольких недель, однако масштабы ударов, которые сейчас видит Украина, могут оказаться предельными возможностями РФ.

Реклама

«Все, что он может накопить, это, мы видим, его максимум, который он может на сегодняшний момент достичь», — добавил он.

Напомним, атака РФ на Киево-Печерскую лавру 15 июня вызвала волну возмущения в Украине, а крупные компании уже направили первые миллионы на ликвидацию последствий.

А 16 июня русский дрон ударил прямо по маршрутке с людьми. Тогда армия РФ атаковала Херсон. БпЛА ударил прямо по городской маршрутке в Корабельном районе.

Новости партнеров