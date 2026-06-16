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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
2 хв

"Агонія Путіна і його максимум": Федоров пояснив, що удари РФ по центру Києва — не про фронт

Михайло Федоров заявив, що удари РФ по Києву є спробою морального тиску та назвав їх «агонією Путіна».

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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"Агонія Путіна і його максимум": Федоров пояснив, що удари РФ по центру Києва — не про фронт

Федоров про удари РФ по Києву / © Associated Press

Російські удари по цивільних об’єктах у центрі Києва не мають впливу на ситуацію на полі бою, а є спробою чинити моральний тиск на українців.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров екслюзивно для ТСН в межах телемарафону Єдині новини.

Міністр прокоментував атаки РФ ракетами по столиці і заявив, що такі удари свідчать про нервовість російського керівництва.

«Але це якась агонія і нерви Путіна — намагатися бити по центру міста, вбиваючи цивільних», — сказав Федоров.

За його словами, обстріли Києва не впливають на перебіг бойових дій та не здатні зупинити українське виробництво озброєння.

«Це не впливає ніяк на ситуацію на полі бою, це ніяк не впливає на виробництво зброї в Україні. Це просто моральний тиск, і він його продовжує чинити», — зазначив міністр.

Федоров оцінив можливості Росії після нових атак

Михайло Федоров також заявив, що Росія накопичує ресурси для таких атак протягом кількох тижнів, однак масштаби ударів, які зараз бачить Україна, можуть бути граничними можливостями РФ.

«Все, що він може накопичити, це, ми бачимо, його максимум, який він може на сьогоднішній момент досягнути», — додав він.

Нагадаємо, атака РФ на Києво-Печерську лавру 15 червня викликала хвилю обурення в Україні, а великі компанії вже спрямували перші мільйони на ліквідацію наслідків.

А 16 червня російський дрон вдарив просто по маршрутці з людьми. Тоді армія РФ атакувала Херсон. БпЛА вдарив просто по міській маршрутці у Корабельному районі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
309
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