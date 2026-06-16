Зміна курсу на G7: Трамп пом’якшив позицію щодо України після зустрічі з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

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Під час червневого саміту «Великої сімки» у французькому місті Евіан європейські союзники доклали значних зусиль, щоб зблизити позиції США та Європи щодо російсько-української війни. Лідери країн прагнули організувати особисті переговори Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, аби продемонструвати американському президенту реальне посилення позицій України на полі бою.

Про це пише Bloomberg.

Зустріч у кулуарах та емоції Трампа

Раніше американський лідер був непохитно переконаний у тому, що Україна не має сильних карт і повинна поступитися своїми територіями задля припинення бойових дій. Однак президент Франції Еммануель Макрон оперативно зорганізував коротку зустріч двох лідерів на полях міжнародного саміту.

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Під час розмови український президент показав колезі фотографії зруйнованого Свято-Успенського собору в Києві, що сильно розчулило Трампа. Після цього незаплановані переговори офіційно внесли до робочого графіка американського президента.

Пізніше у спілкуванні з журналістами Трамп наголосив, що Росія має укласти угоду, назвавши нинішні події безглуздими. Він запевнив у своїй готовності зробити все можливе для вирішення цього конфлікту.

Зміна риторики та нові санкції проти Росії

Такі пом’якшені заяви пролунали навіть після тривалої недільної розмови Трампа з Володимиром Путіним у день 80-річчя американського політика. Представники саміту зазначають, що тепер серед союзників панує спільна думка про неможливість військової перемоги Росії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пов’язав зміну настроїв у Москві з серйозними руйнуваннями російської економіки після років війни. Трамп також висловив готовність розглянути питання щодо посилення санкцій проти країни-агресорки на тлі стабілізації світового ринку нафти.

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Французька сторона запросила Зеленського залишитися в Евіані до завершення всіх офіційних заходів для проведення додаткових дискусій. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив повну єдність країн «Великої сімки» та оптимістичні очікування від подальшого перебігу подій.

Нагадаємо, Зеленський після участі в зустрічі лідерів країн G7 заявив, що Росія повинна усвідомити — «її війна ніколи не стане нормою». Президент окреслив головні пріоритети та подякував партнерам за підтримку.

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