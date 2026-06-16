Нові правила військової служби в Україні: скільки платитимуть та як оформити контракт

Фото ілюстративне

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В Україні офіційно запустили масштабну реформу військової служби, яка запроваджує нові типи контрактів із чітко визначеними термінами та гарантованим часом для відпочинку. Оновлена система пропонує гнучкі умови як для тих, хто вперше вступає на військову службу, так і для досвідчених бійців, а також передбачає суттєве підвищення грошового забезпечення та прозорі правила отримання бойових виплат.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про запровадження нових контрактів для військовослужбовців в Україні та рівень виплат за зміненими правилами.

Що відомо про нові контракти для військових в Україні

В Україні стартувало підписання нових військових контрактів з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

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Підписати контракт можуть цивільні особи, мобілізовані, а також чинні військовослужбовці, зокрема ті, хто вже служить за контрактом. Серед головних нововведень — чіткі терміни служби, які залежать від типу договору та становлять від 6 до 24 місяців.

Коли цей період закінчиться, держава забезпечить людині право на звільнення від призову. При цьому точний строк такої відстрочки визначатимуть індивідуально, зважаючи на тривалість попередньої служби та наявний бойовий досвід.

Оформити новий контракт можна одним із таких способів:

через застосунок «Армія+»;

через застосунок «Резерв+»;

у своїй військовій частині;

у центрі рекрутингу.

У Міноборони також зазначають, що нововведення супроводжуватимуться змінами у фінансовому забезпеченні. Вже в липні всі військові отримають оновлені виплати за червень, причому ці нарахування стосуватимуться всього особового складу незалежно від факту підписання нового контракту.

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«Це лише перший етап трансформації. Наше завдання — побудувати систему військової служби зі зрозумілими правилами, справедливими умовами та повагою до людини», — зазначив Федоров.

Детальну інформацію щодо умов нових контрактів і порядку їх оформлення Міноборони надає за номером урядової гарячої лінії 1519 та на спеціальному сайті контрактної системи Сил оборони.

Служба в тилу: чи відправлятимуть таких військових у зону бойових дій

У Міністерстві оборони України розповіли, що для цивільних спеціалістів, які хочуть долучитися до Сил оборони без служби на передовій, передбачено дворічну базову угоду. Вона створена передусім для роботи в штабах, тилу та органах управління.

Водночас у міністерстві зазначають, що війна диктує свої умови, тому повністю виключити виїзди в зону бойових дій не можна. Якщо виникне така необхідність і бійця направлять на передову для виконання відповідних завдань, цей час йому оплатять за підвищеними бойовими ставками.

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Щодо фінансової сторони, то в тилу військовослужбовець отримуватиме щонайменше 30 тисяч гривень на місяць, що складається з 20 тисяч окладу та спеціальної доплати. За специфічні завдання передбачені окремі бонуси. Якщо ж доведеться брати безпосередню участь у боях, місячні виплати можуть зрости до 120 тисяч гривень, залежно від залежно від характеру та складності виконуваних завдань.

Загалом оновлена система передбачає три варіанти служби:

перший — це піхотно-штурмовий договір для виконання найскладніших завдань на передовій із максимальною оплатою;

другий — бойовий контракт для затребуваних технічних фахівців, як-от артилеристи, оператори дронів чи спеціалісти з радіоелектронної боротьби;

третій варіант — той самий базовий контракт, спрямований на стабільну роботу армійської інфраструктури подалі від фронту.

Як розраховуватимуть відстрочку після завершення контракту

Міністр оборони України Михайло Федоров пояснив, як розраховуватимуть відстрочку для військових після завершення контракту. За його словами, її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

Для всіх діє гарантований мінімум — пів року. Далі — індивідуальний розрахунок.

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До прикладу, якщо цивільний підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців і провів 4 місяці на бойових, йому додадуть 12 місяців відстрочки. Разом — півтора року.

Для чинного військовослужбовця, який служить з 2021 року, враховуватимуть додаткові місяці за кожен рік служби.

Розрахунок відстрочок / © Михайло Федоров / Facebook

«Наше завдання — зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою. Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення», — наголосив Федоров.

Як зазначив Федоров, бійців, які служать найдовше і провели найбільше часу безпосередньо на передовій, почнуть поетапно звільняти в запас уже до кінця року.

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Що буде після завершення дії відстрочки

Як розповів міністр оборони України Михайло Федоров екслюзивно для ТСН в межах національного телемарафону «Єдині новини», після завершення дії вістрочки людину знову можуть мобілізувати.

Проте вона має право бути заброньованою або отримати відстрочку за інших причин, передбачениз чинним законодавством.

«Тебе можуть знову мобілізувати, якщо ти не будеш заброньований, не будеш працювати», — зазначив Федоров.

Військові після СЗЧ матимуть можливість укласти нові контракти

Народний депутат від парламентської фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко розповів, що серед головних нововведень є також можливість для військовослужбовців, які раніше самовільно залишили військові частини (СЗЧ), легально повернутися до лав ЗСУ.

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За словами нардепа, такі бійці матимуть змогу підписати нові контракти та продовжити службу на зрозумілих і прозорих умовах.

Горбенко зазначив, що нова модель військових контрактів покликана зробити службу більш адаптивною. Серед основних змін:

гнучкі терміни служби — відмова від жорстких рамок на користь варіативності контрактів;

гарантований відпочинок — чітко визначений і забезпечений державою час для реабілітації та відпочинку військових після завершення дії їхніх угод.

Яку зарплату отримуватимуть військові за новими правилами

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна має ресурси на підвищення зарплат для військових — до від 30 до 300 тисяч на місяць. За його словами, рівень виплати буде залежати від кількості бойових завдань.

«Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Що більше саме бойових завдань, то більше рівень виплат», — сказав він.

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Водночас глава держави наголосив, що перші нові доплати очікують розпочати вже в червні 2026 року.

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Своєю чергою член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зазначав, що середня зарплата для піхотинців може становити близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна — до 460 тисяч гривень.

Згідно із постановою Кабінету міністрів України, нові правила виплат запрацюють від 1 червня 2026 року. Загальна сума, яку отримуватиме боєць, прямо пов’язана з його безпосереднім розташуванням та складністю завдань, які він виконує.

Водночас уряд запровадив чітке обмеження — місячний дохід одного військовослужбовця не може перевищувати встановлену планку у 460 тисяч гривень. Головним критерієм для розрахунку базової частини та додаткових бонусів тепер є відстань до лінії бойового зіткнення.

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170 000 гривень — перша лінія оборони (на відстані до взводного опорного пункту);

до 100 000 гривень — додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях;

70 000 гривень — друга лінія (на відстані до ротного опорного пункту);

50 000 гривень — робота на пунктах управління бойовими підрозділами;

Від 15 000 до 30 000 гривень — тилові посади інструкторського складу;

10 000 гривень — інші військові посади в тилу.

Окремо урядова постанова запроваджує систему преміювання за результативні операції на полі бою:

40 000 гривень на добу — доплата за захоплення ворожих позицій;

20 000 гривень на добу — за ведення штурмових дій або відновлення власних позицій;

100 000 гривень — винагорода за взяття в полон російського військового. Ця сума розподілятиметься між усіма бійцями, які брали участь в операції;

15 000 гривень — за знищення окупанта під час стрілецького чи рукопашного бою. Обов’язковою умовою для отримання цих коштів є наявність відеофіксації.

Головна мета нововведень — ротація та мотивація

За словами очільника оборонного відомства Михайла Федорова, головне завдання нової ініціативи — залучити в армію вмотивованих людей та нарешті замінити тих захисників, які безперервно воюють уже чотири роки або й більше.

«У нас повинна бути вмотивована піхота, вмотивовані штурмовики. У нас повинні приходити люди в армію і заміняти тих, хто там знаходиться вже чотири роки, а може й більше… Ми запропонували найбільші у світі заробітні плати для піхотинців та штурмовиків. Тому що, спілкуючись із ними, я зрозумів, що вони повинні заробляти набагато більше», — наголосив Михайло Федоров.

Водночас Федоров підкреслив, що такі фінансові умови дозволять не лише мотивувати українців, а й суттєво посилити військо за рахунок іноземнців.

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«Ми бачимо, зараз велика кількість іноземців приїжджає в Україну, щоб воювати, бо заробітна плата сьогоднішня вже їх залучає. Якщо ми говоримо про збільшення заробітної плати, то це буде також ще більше залучення іноземців — і тоді вони можуть посилити нашу першу лінію. У такому разі вони зможуть посилити штурмові підрозділи», — резюмував міністр оборони.

Що варто знати військовим, які воюють від 2022 року чи раніше

Міністр оборони Михайло Федоров екслюзивно для ТСН в межах національного телемарафону «Єдині новини» також анонсував запуск механізму часткового звільнення з армії. За його словами, з кінця осені, за ініціативи Президента, почнеться демобілізація тих, хто воює від 2022 року чи раніше. Головними критеріями будуть загальний термін служби та кількість бойових днів. Після звільнення діятиме відстрочка на 6 місяців (плюс бонуси за бойові виходи).

«Якщо ви з 2022 року і у вас велика кількість бойових днів, то ви можете бути звільнені зі служби Указом президента наприкінці цього року. Це буде поступово… Це залежить від того, яка буде ситуація на полі бою, чи оголосить додаткову мобілізацію Росія чи ні», — зазначив Федоров.

Очільник Міноборони також уточнив важливі деталі щодо контрактів. Він зазначив, для тих, хто уклав контракт у 2022–2023 роках на три роки, також діятиме формула відстрочки.

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Окрім того мобілізовані, які не мають контракту, тепер можуть підписати його на певну кількість місяців, щоб чітко знати свої терміни служби.

Також діє пріоритет указу: військові, які служать від 2022 року, можуть підписати контракт на 24 місяці, але якщо восени вони потраплять під демобілізацію — Указ президента матиме першочергове значення.

«Якщо ви потрапите наприклад в листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення і ви будете звільнені, не зважаючи на те, що підписали контракт на 24 місяці. Рішення про звільнення буде визначати Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових і терміни служби», — підкреслив міністр.

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