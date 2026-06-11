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Звільненим зі служби в ЗСУ відмовляють у бронюванні: юристи назвали причину та спосіб вирішення
Звільнені з лав ЗСУ громадяни, які влаштувалися на критично важливі підприємства, стикаються з відмовами у бронюванні через відсутність оновлених даних про їхнє зняття з обліку як військовослужбовців, що вимагає особистого візиту до ЦНАПу з документами про демобілізацію.
Звільнений з лав ЗСУ громадянин має право на бронювання, якщо працює на критично важливому підприємстві. Але у деяких випадках у броні таким особам відмовляють, бо їх не зняли з обліку як військовослужбовців. Для виправлення цієї ситуації потрібно відвідати ЦНАП і надати документи про звільнення.
Про це повідомляють Новини.LIVE посилаючись на коментарі юристів порталу «Юристи.UA».
Бронювання військовозобов’язаних
В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Мобілізація розпочалася після початку повномасштабного вторгнення російських військ і регулярно продовжується через те, що війна триває.
Частина громадян на військовому обліку має право на отримання бронювання від мобілізації. Бронювання є привілеєм тих підприємств, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки.
Бронювання працівників можливе тоді, коли вони є військовозобов’язаними. Співробітників у статусі «призовник» неможливо забронювати.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАБМІН ЗМІНИВ УСЕ: нові правила БРОНЮВАННЯ, які шокують бізнес
Раніше ми писали про те, на яких роботах можна отримати бронювання від мобілізації.