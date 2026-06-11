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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
354
Час на прочитання
1 хв

Звільненим зі служби в ЗСУ відмовляють у бронюванні: юристи назвали причину та спосіб вирішення

Звільнені з лав ЗСУ громадяни, які влаштувалися на критично важливі підприємства, стикаються з відмовами у бронюванні через відсутність оновлених даних про їхнє зняття з обліку як військовослужбовців, що вимагає особистого візиту до ЦНАПу з документами про демобілізацію.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Бронювання

Бронювання / © ТСН

Звільнений з лав ЗСУ громадянин має право на бронювання, якщо працює на критично важливому підприємстві. Але у деяких випадках у броні таким особам відмовляють, бо їх не зняли з обліку як військовослужбовців. Для виправлення цієї ситуації потрібно відвідати ЦНАП і надати документи про звільнення.

Про це повідомляють Новини.LIVE посилаючись на коментарі юристів порталу «Юристи.UA».

Бронювання військовозобов’язаних

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Мобілізація розпочалася після початку повномасштабного вторгнення російських військ і регулярно продовжується через те, що війна триває.

Частина громадян на військовому обліку має право на отримання бронювання від мобілізації. Бронювання є привілеєм тих підприємств, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки.

Бронювання працівників можливе тоді, коли вони є військовозобов’язаними. Співробітників у статусі «призовник» неможливо забронювати.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАБМІН ЗМІНИВ УСЕ: нові правила БРОНЮВАННЯ, які шокують бізнес

Раніше ми писали про те, на яких роботах можна отримати бронювання від мобілізації.

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Дата публікації
Кількість переглядів
354
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