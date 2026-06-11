Звільненим зі служби в ЗСУ відмовляють у бронюванні: юристи назвали причину та спосіб вирішення

Бронювання / © ТСН

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Звільнений з лав ЗСУ громадянин має право на бронювання, якщо працює на критично важливому підприємстві. Але у деяких випадках у броні таким особам відмовляють, бо їх не зняли з обліку як військовослужбовців. Для виправлення цієї ситуації потрібно відвідати ЦНАП і надати документи про звільнення.

Про це повідомляють Новини.LIVE посилаючись на коментарі юристів порталу «Юристи.UA».

Бронювання військовозобов’язаних

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Мобілізація розпочалася після початку повномасштабного вторгнення російських військ і регулярно продовжується через те, що війна триває.

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Частина громадян на військовому обліку має право на отримання бронювання від мобілізації. Бронювання є привілеєм тих підприємств, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки.

Бронювання працівників можливе тоді, коли вони є військовозобов’язаними. Співробітників у статусі «призовник» неможливо забронювати.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАБМІН ЗМІНИВ УСЕ: нові правила БРОНЮВАННЯ, які шокують бізнес

Раніше ми писали про те, на яких роботах можна отримати бронювання від мобілізації.

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