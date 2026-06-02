До 460 тисяч гривень на місяць: у Раді розкрили деталі нових контрактів для піхотинців
В Україні в межах реформи мобілізації розглядають можливість запровадження нових короткострокових контрактів для піхотинців.
Для піхотинців у ЗСУ можуть запровадити контракти на 10–14 місяців. Зарплата сягатиме від 300 до 460 тисяч гривень.
Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі «Еспресо».
За його словами, для військовослужбовців, які вже проходять службу в піхоті, можуть запропонувати контракти терміном на 10 місяців. Для новобранців передбачаються контракти на 14 місяців.
Він також повідомив, що середня зарплата таких військовослужбовців може становити близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна — до 460 тисяч гривень.
Наразі деталі ініціативи та можливі терміни її реалізації офіційно не оприлюднено.
За словами Федієнка, військові ставляться до ініціативи по-різному.
«Хтось хоче додому, хтось сприймає це нормально», — зазначив нардеп.
Він додав, що наразі військові переважно ставляться до ідеї позитивно, тому що отримають відповідний шанс.
Раніше йшлося про те, що в Україні готують суттєве підвищення зарплат для військовослужбовців. За словами народного депутата Миколи Княжицького, кошти на це можуть надійти з нового пакета міжнародної фінансової допомоги обсягом близько 90 млрд євро, який фактично не доведеться повертати. Планується збільшити виплати як для військових у тилу, так і для бійців на передовій. Найбільше можуть зрости зарплати піхотинців, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Водночас остаточні параметри реформи та джерела її фінансування ще опрацьовуються урядом і Міністерством оборони.