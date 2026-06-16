Утром российский дрон ударил просто по маршрутке с людьми: есть погибший и раненые (фото)

Херсон. / © Associated Press

Реклама

Утром 16 июня армия агрессорки России атаковала Херсон. Дрон ударил прямо по городской маршрутке в Корабельном районе.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

«Около 08:00 россияне атаковали с дрона маршрутку в Корабельном районе Херсона. Из-за попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, по меньшей мере три человека получили травмы. В больницу госпитализировали 75-летнюю женщину и двух мужчин — 66 и 64 лет. У пострадавших диагностировались контузии, взрывные травмы, обломочные ранения туловищ и конечностей.

Атака беспилотников на маршрутке в Херсоне.

Атака беспилотников на маршрутке в Херсоне.

Атака беспилотников на маршрутке в Херсоне.

Напомним, на днях в Запорожье российский дрон ударил у остановки. Беспилотник разорвался прямо у людей. В результате атаки погиб 44-летний мужчина, 17-летний парень получил ранения.

Новости партнеров