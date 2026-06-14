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- Украина
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Русский дрон ударил у остановки с людьми: есть погибший
РФ атаковала гражданских у остановки.
Сегодня, 14 июня, армия РФ атаковала fpv-дрон гражданских прямо у остановки общественного транспорта в Запорожском районе. Есть жертвы.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Враг ударил дроном недалеко от остановки общественного транспорта в Запорожском районе», — говорится в сообщении.
Федоров подчеркнул, что беспилотник разорвался у людей. В результате атаки погиб 44-летний мужчина, 17-летний парень получил ранения.
Напомним, сегодня днем россияне также ударили fpv- дроном по автомобилю. в Беленьком, что в Запорожской области. В результате атаки погибла 73-летняя женщина, а ранения получили три женщины 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина.