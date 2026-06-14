Вэнс раскрыл правду о состоянии здоровья Трампа

Джей Ди Венс / © Associated Press

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В американских медиа не утихают дискуссии вокруг физического состояния президента США Дональда Трампа. Однако в Белом доме решительно отвергают любые спекуляции на этот счет.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CBS News выступил в защиту американского лидера и заверил, что Трамп находится в прекрасной форме.

«Я считаю, что президент Трамп в отличной форме. Вы же знаете, в печати постоянно об этом говорят. Пожалуй, это просто одна из тем, которую журналисты всегда будут обсуждать», — отметил он.

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Вэнс подчеркнул, что за все время совместной работы у него ни разу не возникало сомнений в способности Трампа выполнять свои обязанности.

«Из того, что я видел своими глазами: я буквально ни разу в жизни не подумал, что ему не хватает выносливости или энергии для этой работы. Напротив, у него больше сил и выносливости, чем у многих членов Кабинета министров, которые на 30 лет моложе его», — подчеркнул вице-президент.

По мнению Джей Ди Венса, такая колоссальная работоспособность является ключевым преимуществом главы государства.

«И я считаю, что это здорово. Ведь стране нужен президент, способный выдерживать этот тяжелый ежедневный марафон каждый божий день», — подытожил чиновник.

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Напомним, год назад Белый дом обнародовал результаты медицинского осмотра президента США Дональда Трампа. Врач американского лидера заявил, что он «полностью пригоден» к исполнению обязанностей главнокомандующего.

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