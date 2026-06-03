Трамп внезапно исчез, на публике не появлялся неделю: в Сети ходят тревожные слухи

Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп уже неделю не участвует в публичных мероприятиях. Это спровоцировало новую волну дискуссий по поводу его самочувствия накануне 80-летнего юбилея.

Об этом сообщает Dailystar.

Обсуждение состояния здоровья Трампа

По данным журналиста Аарона Рупара, последний раз Трампа видели на публике 27 мая во время заседания Кабинета министров. С тех пор он не проводил открытых мероприятий, а его единственным появлением стало заранее записанное интервью.

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Отсутствие президента привлекло внимание пользователей соцсетей, которые начали обсуждать возможные причины такого затишья. Некоторые комментаторы обратили внимание, что подобные перерывы якобы повторяются в начале почти каждого месяца, что породило многочисленные предположения и теории.

«Шесть дней между публичными выступлениями сдаются долгое время для президента. Интересно, что-то не так, это просто его график сейчас так работает», — отметил один из пользователей X.

Дополнительный резонанс вызвала информация о том, что в преддверии последнего публичного мероприятия Трамп несколько часов провел в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. По сообщениям СМИ, это была уже третья подобная поездка за последний год.

В социальных сетях появились предположения о возможных проблемах со здоровьем главы государства. В то же время, никаких подтверждений этих версий пока нет.

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«Сегодня первое число месяца, время для его ежемесячных процедур. Ожидайте увидеть большие синяки на его руках и открытые раны на других частях тела в ближайшие несколько дней», — говорит корреспондент.

Сам Трамп ранее заявлял, что результаты его планового медицинского обследования были «идеальными». Белый дом также обнародовал заключение врача президента, капитана ВМС США Шона Барбабеллы, который сообщил, что Трамп находится в отличном физическом состоянии и не имеет серьезных проблем со здоровьем.

Тем не менее, часть медицинских экспертов отнеслась к обнародованному отчету скептически. Некоторые специалисты считают, что документ содержит недостаточно деталей для полной оценки состояния здоровья президента.

Дональду Трампу исполнится 80 лет 14 июня. Пока официальных объяснений относительно его длительного отсутствия на публичных мероприятиях не поступало.

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Ранее Белый дом обнародовал результаты медицинского обследования президента США Дональда Трампа, согласно которым президент США находится в «отличном состоянии здоровья» и полностью способен выполнять свои обязанности. Врач президента Шон Барбабелла сообщил, что у Трампа зафиксировали незначительные отеки нижних конечностей и кровоподтеки на руках. По его словам, синяки доброкачественные и возникают из-за частых рукопожатий в сочетании с регулярным приемом аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Состояние здоровья Трампа вновь стало предметом дискуссий в США после появления сообщений о его сонливости во время официальных мероприятий, а также кровоподтеки на руках и отеки ног. Часть медицинских экспертов призвала Белый дом к большей прозрачности, отмечая, что такие симптомы могут потребовать более подробных объяснений.

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