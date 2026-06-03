Солнце / © NASA

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Ученые зафиксировали на Солнце необычное явление — радиосигнал, который непрерывно длился 19 дней. Это стало самой длинной известной солнечной радиовспышкой IV типа и поставило перед исследователями новый вопрос: как атмосфере Солнца удалось поддерживать такое излучение почти три недели.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Обычно Солнце непрерывно излучает радиошум, а отдельные радиовспышки, которые возникают из-за взаимодействия заряженных частиц с магнитными полями, длятся от нескольких часов до нескольких дней. Однако в августе 2025 года астрономы зафиксировали сигнал, который значительно превзошел привычные временные рамки.

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Предыдущий рекорд для такого типа радиовспышек был установлен еще в 2002 году. Тогда явление длилось около пяти-шести дней, тогда как новую вспышку наблюдали почти три недели.

Чтобы исследовать его природу, команда под руководством гелиофизика Вратислава Крупара из Центра космических полетов имени Годдарда NASA использовала данные сразу нескольких космических миссий. К анализу привлекли наблюдения Parker Solar Probe, Wind, STEREO и Solar Orbiter.

Поскольку Солнце постоянно вращается, источник сигнала периодически исчезал из поля зрения одного аппарата и появлялся у другого. Именно благодаря такому наблюдению ученые пришли к выводу, что речь идет об одной и той же структуре, которая вращалась вместе с Солнцем, а не о ряде отдельных вспышек.

Дополнительной сложностью стало определение места возникновения сигнала. Солнечная корона искажает радиоволны, из-за чего их источник кажется значительно больше и размытее. Для уточнения координат исследователи создали специальный метод коррекции, который учитывал влияние солнечного ветра на распространение излучения.

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После обработки данных ученые установили, что источником сигнала был шлемовидный стример — большая магнитная структура в короне Солнца. Такие структуры способны удерживать плазму и заряженные частицы внутри замкнутых магнитных петель.

Впрочем, это объясняло лишь то, где находились электроны, но не то, почему они продолжали излучать так долго. Во время исследования команда обратила внимание, что за этот период из одной и той же области Солнца произошло три выброса корональной массы. По мнению ученых, каждый из них мог пополнять магнитную структуру новыми электронами, поддерживая активность вспышки.

Исследователи описывают эту систему как долговременную магнитную ловушку или резервуар электронов, который вращался вместе с Солнцем и периодически получал новые порции заряженных частиц.

Несмотря на полученные результаты, окончательно раскрыть механизм явления пока не удалось. Авторы работы отмечают, что до сих пор не могут точно сказать, что именно позволило электронам оставаться в ловушке в течение 19 дней.

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Также выяснилось, что из-за влияния короны реальный размер источника был значительно меньше, чем казался во время наблюдений. По оценкам команды, искажение увеличивало его видимый масштаб примерно в 60 раз.

Ученые отмечают, что до этого случая вспышки IV типа не наблюдались в течение такого длительного времени. Новые результаты могут помочь лучше понять поведение магнитных структур Солнца и усовершенствовать методы прогнозирования космической погоды, которая влияет на спутники, космические аппараты и другие технологии в космосе.

Напомним, ранее ученые обнаружили, что мощные солнечные вспышки способны вызывать сбои в работе электрических цепей на железнодорожных путях и провоцировать фатальные столкновения поездов.

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