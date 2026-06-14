Украина готовится к переговорам о вступлении в ЕС: в Брюсселе назвали долю выполненных реформ

Европейский союз / © Getty Images

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Уже в понедельник, 15 июня, Украина должна начать предметные переговоры по вступлению в Европейский Союз. Вместе с Молдовой Киев откроет первый переговорный кластер по верховенству права, демократии и базовым реформам.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Переговоры стартуют в Люксембурге с участием представителей ЕС и министров обеих стран. Для Украины это важный политический сигнал на фоне полномасштабной войны и атак россиян.

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Украина и Молдова получили статус кандидатов в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ. В июне 2024 г. ЕС формально открыл переговоры, однако дальнейший процесс блокировала пророссийская позиция Венгрии.

После смены правительства в Венгрии страны ЕС согласовали открытие первого кластера. Это должен открыть путь для обсуждения других сфер — единого рынка, окружающей среды, экономической и социальной политики.

Президент Владимир Зеленский назвал решение важной политической и нравственной поддержкой Украины.

«Украина делает все необходимое, и важно, что ЕС тоже держит свое слово. Открытие первого кластера – значительная политическая и моральная поддержка нашего государства и нашего народа», — сказал он.

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В то же время в ЕС ожидают, что Киев будет скорее выполнять согласованные реформы. По оценкам европейских чиновников, Украина выполнила лишь около 15% реформ по плану из 10 пунктов, согласованного в декабре прошлого года.

Этот план предусматривает, в частности, усиление независимости НАБУ и САП, принятие антикоррупционной стратегии, а также изменения процедур назначения судей и прокуроров.

По оценкам чиновников ЕС, при достаточной политической воле Украина может завершить технические переговоры примерно через четыре года. Окончательное решение о вступлении, однако, будет оставаться политическим и нуждаться в единодушной поддержке всех членов ЕС.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее, вокруг формата будущего членства Украины в ЕС возникла дискуссия. Президент Владимир Зеленский в письме лидерам Евросоюза раскритиковал идею предоставить Украине промежуточный статус без права голоса, назвав такой подход несправедливым.

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Речь идет о предложении канцлера Германии Фридриха Мерца, предложившего допустить Украину к участию в заседаниях ЕС как промежуточный этап перед полноправным членством, но без возможности голосовать за решение блока.

По данным Financial Times, Франция и Германия также обсуждали варианты "символического" членства Украины. Такой формат не предусматривал бы для Киева доступ к общему бюджету ЕС и право голоса до момента полноценного вступления.

В Берлине этот подход описывают как статус "ассоциированного члена", в то время как в Париже продвигают формулу "интегрированного государства". Украина настаивает, что ее путь в ЕС должен завершиться полноправным членством, а не промежуточным статусом с ограниченными правами.

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