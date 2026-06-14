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Зеленский предположил, что мирное соглашение придется заключать не с Путиным
Президент Украины заявил, что Россия игнорирует все предложения мира и намекнул на возможность предстоящих переговоров с другим руководителем Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что мирное соглашение с Россией придется заключать не с Владимиром Путиным.
Об этом президент написал в Телеграм.
Глава Кремля, считает президент Украины, живет в оторванном от реальности мире.
«Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России — с тем, кто не будет закрываться от реальности», — отметил он.
Напомним, Зеленский сообщил, что разведка получила документы, попадающие на стол Владимиру Путину. Согласно им, прогнозные показатели недовольства россиян диктатором «продолжат неуклонно расти».
Зеленский констатировал, что на все публичные и непубличные предложения мира Путин ответил только словами о продолжении войны, хотя внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном.