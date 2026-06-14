ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
199
Время на прочтение
1 мин

Зеленский предположил, что мирное соглашение придется заключать не с Путиным

Президент Украины заявил, что Россия игнорирует все предложения мира и намекнул на возможность предстоящих переговоров с другим руководителем Кремля.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что мирное соглашение с Россией придется заключать не с Владимиром Путиным.

Об этом президент написал в Телеграм.

Глава Кремля, считает президент Украины, живет в оторванном от реальности мире.

«Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России — с тем, кто не будет закрываться от реальности», — отметил он.

Напомним, Зеленский сообщил, что разведка получила документы, попадающие на стол Владимиру Путину. Согласно им, прогнозные показатели недовольства россиян диктатором «продолжат неуклонно расти».

Зеленский констатировал, что на все публичные и непубличные предложения мира Путин ответил только словами о продолжении войны, хотя внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
199
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie