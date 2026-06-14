Зеленский предположил, что мирное соглашение придется заключать не с Путиным

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что мирное соглашение с Россией придется заключать не с Владимиром Путиным.

Об этом президент написал в Телеграм.

Глава Кремля, считает президент Украины, живет в оторванном от реальности мире.

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«Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России — с тем, кто не будет закрываться от реальности», — отметил он.

Напомним, Зеленский сообщил, что разведка получила документы, попадающие на стол Владимиру Путину. Согласно им, прогнозные показатели недовольства россиян диктатором «продолжат неуклонно расти».

Зеленский констатировал, что на все публичные и непубличные предложения мира Путин ответил только словами о продолжении войны, хотя внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном.

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