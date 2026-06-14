Саммит G7 накрыл хаос из-за Трампа: союзники США готовятся к сложным разговорам

Саммит G7 (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Саммит лидеров G7, который состоится 15-17 июня во французском Эвиане, проходит на фоне все более глубокого раскола между США и их союзниками. Главной причиной напряжения стала политика президента США Дональда Трампа — от ударов по Ирану до угроз Гренландии и критики НАТО.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Лидеры самых богатых стран мира в последний раз собирались в Эвиане в 2003 году — вскоре после вторжения США в Ирак, резко критикованные Францией и Германией. Тогда, несмотря на споры, союзники пытались сохранить видимость единства.

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Теперь, по оценкам экспертов, ситуация иная: европейские лидеры уже не всегда воспринимают Вашингтон как надежного партнера по ключевым вопросам безопасности, климата и международной политики.

"Гренландия и Иран - это двойной удар, и теперь союзники говорят: "Мы будем сотрудничать с Трампом, где это возможно, но должны говорить "нет", когда это необходимо", - сказал профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.

По его словам, раскол из-за войны в Ираке в 2003 году не подрывал основы НАТО или G7. Сейчас же внутри "Группы семи" нет единого видения дальнейших действий.

Несмотря на это, лидеры постараются найти общие позиции. На повестке дня войны в Украине и Иране, риски для глобального энергетического рынка, возможно закрытие Ормузского пролива, а также влияние искусственного интеллекта на рынок труда.

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Для президента Франции Эммануэля Макрона одним из главных вызовов станет попытка удержать Трампа на саммите до конца. Ранее американский президент уже досрочно покидал встречи G7.

Макрон также пригласил Трампа на ужин в Версале по завершении саммита. Она должна быть посвящена 250-летию независимости США, которая, как напоминают французские чиновники, была закреплена договором, подписанным в Версале 1783 года.

«Рецепт этого саммита, как и всех саммитов с участием Трампа, состоит в том, чтобы не допустить взрыва и создать впечатление, что все хорошо, хотя никто из них больше в это не верит», — сказал директор Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро.

Больше европейских лидеров беспокоит безопасность Украины. В то же время, как отмечают аналитики, Трамп демонстрирует мало интереса к возобновлению мирных переговоров. Относительно Ирана, являющегося одним из главных вопросов для президента США, страны G7 не спешат поддерживать американские военные действия.

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В Европе также все сложнее публично поддерживать Вашингтон из-за резкой риторики Трампа. По словам Шапиро, американский президент сделал отношения настолько токсичными, что европейским лидерам тяжело помогать США, даже когда они этого хотят.

В то же время, внутри G7 нет единства относительно того, насколько далеко стоит дистанцироваться от Вашингтона. Германия и Япония, расположенные ближе к России и Китаю, действуют более осторожно. Канада может позволить себе говорить более жестко о возможном удалении от США.

Франция традиционно выступает за более независимый курс Европы от Вашингтона. Макрон еще в первый срок Трампа призвал к “стратегической автономии” Европы.

Изменения заметны и в позиции Великобритании. Лондон отказался разрешить американским военным самолетам использовать британские авиабазы для наступательных операций против Ирана, хотя разрешает полеты для так называемых оборонных миссий.

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На саммит также были приглашены президент Украины Владимир Зеленский и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Французские чиновники планируют обсуждение Украины, Ирана, Китая и экономического дисбаланса между Пекином и Западом.

Однако, по словам аналитиков, главная интрига саммита заключается не только в повестке дня, но и в том, смогут ли союзники найти общий язык с Трампом и избежать нового дипломатического скандала.

Ранее Трамп сделал очередное противоречивое заявление по поводу войны. Да, он отказался от своих слов, прозвучавших во время предвыборной кампании. Я не гарантировал, что войны не будет. Зачем мне строить сильнейшую армию в мире? – сказал американский лидер. В этом контексте Трамп традиционно не забыл обвинить своего предшественника Джо Байдена в неэффективном руководстве государством.

Также лидер Штатов высказался о том, кто, по его мнению, должен урегулировать войну в Украине. «Пусть сами договариваются (лидеры Украины и России – ред.). Это я привел их в такое положение. Ну я не против. Я имею в виду, пусть они договариваются. Это я довел их до этой позиции», – отметил он.

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