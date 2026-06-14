Жена Евгения Клопотенко растрогала видео с их свадебной церемонии под ливнем

Евгений Клопотенко с женой / © instagram.com/klopotenko

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Возлюбленная украинского кулинара Евгения Клопотенко — Екатерина Воскресенская — растрогала видео с их свадебной церемонии.

Влюбленные рассекретили, что официально стали мужем и женой. Пара уже успела отыграть свадьбу, а теперь постепенно делится фото и видео с особенного в их семейной жизни события. В своем Instagram Екатерина Воскресенская показала ролик со свадебной церемонии.

К алтарю невесту Евгения Клопотенко вел отец. Когда стартовала официальная часть, то начался сильный ливень. Хотя парочка пряталась под зонтиками, но от намокания это их не спасло. Также жена кулинара вспоминает, что дождь был грозовым, так что было не только мокро, но и громко.

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Дата публикации 15:04, 14.06.26 Количество просмотров 21 Жена Евгения Клопотенко показала видео с их свадьбы, которая состоялась под дождем

«В момент, когда мне нужно было выходить с отцом к церемонии — начался ливень. В момент, когда я пришла к любимому, прогремел гром. Небеса беседовали с нами, а мы создавали нашу Вселенную. Я люблю тебя, Евгений», — поделилась своими эмоциями счастливая Екатерина.

В комментариях к новоиспеченным супругам обратилась ведущая Маричка Падалко. Она заверила парочку, что дождь на свадьбе — это, согласно поверью, к счастью.

Напомним, Евгений Клопотенко 13 июня объявил, что впервые женился. Кулинар уже показал первые фото со своей свадьбы с Екатериной Воскресенской.

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