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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2164
Время на прочтение
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Неузнаваемый Игорь Ласточкин на свежем фото ошеломил изменениями во внешнем виде

Комик, который служит в рядах ВСУ, впервые за длительное время вышел на связь.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин / © пресс-служба канала "1+1"

Украинский юморист Игорь Ласточкин, который с 2025 года также является военнослужащим, ошеломил изменениями во внешнем виде.

Комик после мобилизации в ряды ВСУ избегает публичности. Однако недавно он впервые за длительное время вышел на связь. В частности, Игорь Ласточкин в Instagram-stories опубликовал свое свежее фото и просто ошеломил изменениями во внешнем виде.

На снимке юморист ехал за рулем в автомобиле. Игорь Ласточкин был одет в черный гольф и массивные сонцезащитные очки. При этом шоумен отрастил густую бороду. Кстати, в волосах комика уже виднеется седина.

«Окули с „Авроры“ за 170 грн, и ты сразу инстаРембо», — не сдержался и пошутил шоумен.

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

Отметим, в феврале 2025 года стало известно, что Игорь Ласточкин присоединился к рядам ВСУ. Об этом юморист сообщил в сдержанном посте, отметив, что «сложные времена рожают сильных людей». Впоследствии стало известно, что комик служит в 93-й отдельной механизированной бригаде.

Напомним, недавно победитель «Х-Фактора» Александр Порядинский сообщил о вступлении в ряды ВСУ. Певец уже показал первое фото со своей службы.

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Дата публикации
Количество просмотров
2164
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