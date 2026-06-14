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В природе существует немало растений с необычными свойствами, но Selaginella lepidophylla, более известная как «растение-воскресение», занимает среди них особое место.

Как передает Oddity Central, это уникальное растение может почти полностью высыхать, выглядеть мертвым в течение длительного времени, а затем буквально возвращаться к жизни после контакта с водой.

Столь ошеломляющая способность к восстановлению в прошлом даже использовалась испанскими миссионерами в Америке как наглядный пример воскресения. По преданию, демонстрация того, как сухое и сморщенное растение за несколько часов превращается в зеленое и живое, помогало объяснять местному населению христианское понятие возрождения.

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Родиной Selaginella lepidophylla является пустыня Чиуауа в Мексике – один из регионов с очень засушливым климатом. Там растение выработало уникальный механизм выживания, который позволяет ему переносить длительные периоды без воды, иногда в течение нескольких лет.

Во время засухи растение постепенно сворачивается внутрь, формируя плотную шаровидную структуру. В этот период она теряет до 95% запасов воды. Листья становятся жесткими, сухими и приобретают коричневый цвет, из-за чего растение выглядит абсолютно мертвым.

Однако на самом деле он только переходит в состояние глубокого покоя.

Как только появляется влага, начинается удивительный процесс восстановления. Уже через несколько часов после увлажнения Selaginella lepidophylla постепенно разворачивается, возвращая свою естественную форму. Позже растение восстанавливает яркий зеленый цвет, запускает процесс фотосинтеза и возвращается к нормальной жизнедеятельности.

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Именно поэтому ее часто называют одним из самых ошеломляющих ботанических чудес света. В некоторых случаях «растение-воскресение» способно восстанавливаться даже после многолетнего пребывания в состоянии почти полной спячки, когда все жизненные процессы практически остановлены.

Секрет такой выносливости кроется в особых биохимических механизмах. Растение синтезирует два важных вещества – трегалозу и бетаины.

Трегалоза представляет собой особый кристаллический сахар, который при высыхании частично заменяет воду в клетках и защищает ткани от повреждений. Кроме того, это соединение помогает избежать негативного воздействия солей, которые накапливаются при обезвоживании.

Не менее немаловажную роль играют и бетаины. Они повышают устойчивость клеток к экстремальному водному стрессу и помогают растению переживать длительные периоды засухи.

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Впрочем, на этом удивительные способности Selaginella lepidophylla не заканчиваются. Если засуха длится слишком долго, растение может отделиться от своих корней и превратиться в своеобразное «перекатиполе».

В таком состоянии ветер переносит ее на значительные расстояния в поисках более благоприятных условий. Попав к месту, где достаточно влаги, растение способно снова укорениться и продолжить рост.

Несмотря на свою необычайную живучесть, «растение-воскресение» не является бессмертным. Его способность переносить циклы высыхания и восстановления постепенно снижается. После десятков таких циклов ресурсы растения истощаются, и оно в конце концов погибает.

Также опасной для Selaginella lepidophylla слишком быстрая потеря влаги. Если высыхание происходит внезапно и растение не успевает подготовиться к состоянию покоя, его защитные механизмы могут не сработать, что приведет к гибели.

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