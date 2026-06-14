ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей на 15 июня и прогнозы букмекеров

Сборная Испании по футболу / © Associated Press

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В понедельник, 15 июня, на чемпионате мира-2026 по футболу состоится пятый игровой день — болельщики увидят четыре матча стартового тура.

Откроет игровой день поединок в группе E между сборной Кот-д'Ивуара, фанатов которой не пустили в США на Мундиаль, и командой Эквадора.

Вашему вниманию расписание всех матчей ЧМ-2026 на 15 июня, а также прогнозы букмекеров на эти поединки.

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Расписание матчей ЧМ-2026 на 15 июня и прогнозы букмекеров

02:00 Кот-д'Ивуар — Эквадор (группа Е)

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Эквадора. На победу южноамериканцев можно поставить с коэффициентом 2,60. Ничья — 2,86. Выигрыш ивуарийцев — 3,38.

В этом квартете также выступают сборные Германии и Кюрасао, которые проведут очную встречу первого тура 14 июня, в 20:00 по киевскому времени.

05:00 Швеция — Тунис (группа F)

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В этом поединке аналитики отдают предпочтение шведам. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 1,98. Ничья — 3,53. Выигрыш Туниса — 4,15.

В этой группе также соревнуются Нидерланды и Япония, которые сойдутся в очном поединке первого тура 14 июня, в 23:00 по киевскому времени.

Отметим, что вместо Швеции в этом квартете могла выступать сборная Украины, но наша команда проиграла шведам (1:3) в полуфинале плей-офф европейского отбора и не вышла на Мундиаль.

19:00 Испания — Кабо-Верде (группа H)

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Абсолютным фаворитом матча является сборная Испании. На победу действующих чемпионов Европы можно сделать ставку с коэффициентом 1,13. Ничья — 9,50. Выигрыш Кабо-Верде станет безумной сенсацией — 21,00.

В другом поединке стартового тура этой группы сразятся Саудовская Аравия и Уругвай. Их встреча запланирована на 16 июня, начало — в 01:00 по киевскому времени.

22:00 Бельгия — Египет (группа G)

Фаворитом матча букмекеры называют Бельгию, предлагая поставить ее победу с коэффициентом 1,64. Ничья — 4,00. Выигрыш Египта — 5,66.

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В другом поединке первого тура этой группы будут сильнейшего определять Иран и Новая Зеландия — их противостояние состоится 16 июня, в 04:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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