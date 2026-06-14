Желтый уровень опасности в Украине: какой будет погода 15-21 июня в регионах

Погода в Украине / © ТСН

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Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с периодическими дождями, грозами, местами градом и шквалистым ветром 15-21 июня. В то же время, сильная жара или резкое похолодание стране не угрожают.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра и прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

На 15 июня объявлен желтый уровень опасности

По информации Укргидрометцентра, днем 15 июня в восточных областях, а также Днепропетровщине, Запорожье и Крыму ожидаются грозы. В отдельных районах возможны град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

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Из-за неблагоприятных погодных условий объявлен уровень опасности (желтый). Синоптики предупреждают, что ненастье может осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Какая будет погода в течение недели

Понедельник, 15 июня

В большинстве регионов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Без существенных осадков останутся только отдельные районы Крыма и Приазовья.

Температура воздуха ночью будет составлять от +11 до +16 градусов, в западных областях местами до +7 °С. Днем воздух прогреется до +17…+22 °С, а на юге — до +27 °С.

Вторник, 16 июня

Дожди с грозами охватят большую часть страны. В некоторых регионах возможны град и шквалы до 20 м/с.

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Ночью ожидается +11…+16°С, днем от +19 до +24°С. На юге и в Крыму будет теплее — до +27 °С.

Среда, 17 июня

Осадки будут постепенно отступать. Дожди сохранятся преимущественно на востоке страны и местами в центральных и северных областях.

Температура днем повысится до +20…+25 °С, а в центральных и южных регионах — до +28 °С.

Четверг, 18 июня

В основном сухая погода ожидается в большинстве областей. В западных, северных и восточных регионах днем снова возможны грозы, местами с градом и шквалами.

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Дневная температура будет составлять +22…+27 °С, а на юге местами достигнет +30 °С.

Пятница, 19 июня

Дожди охватят большую часть Украины, за исключением южных областей. Кое-где возможны грозы и мелкий град.

Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +28 °С, а на западе и юге будет подниматься до +32 °С.

Суббота, 20 июня

Дожди прогнозируются преимущественно на Левобережье. В некоторых районах возможны шквалы до 22 м/с и град.

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Теплее всего будет в южных и западных областях — до +33 °С.

Воскресенье, 21 июня

Большинство регионов встретит завершение недели без осадков. Только на востоке Украины сохранится возможность грозовых дождей.

Температура днем будет составлять +23…+28 °С, а на востоке будет несколько прохладнее — до +23 °С.

Какая будет погода в областных центрах Украины

Погода в Киеве

В течение недели в столице прогнозируют +20…+27 °С. Пройдут периодические дожди и грозы. Особо внимательными следует быть 16, 18 и 19 июня.

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Львов: облака и дождь

В Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями и осадки в виде кратковременных дождей. Об этом сообщили в Львовском региональном гидрометцентре.

По данным синоптиков, в ночные часы местами по области возможны осадки, а днем дожди пройдут практически на всей территории региона. Кое-где прогнозируются грозы.

По области температура воздуха составит около +17…+22°С. В самом Львове:

ночью — +7… +9 ° С;

днем — +19…+21°С.

Харьков: солнечно, но будет дождь

В Харькове будет солнечная погода — +18…+28°С. Возможны также грозы. Особенно вероятно дождь с молниями в начале и конце недели.

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Специалисты предупреждают о возможном ухудшении видимости при осадках, что может осложнить движение транспорта на дорогах области.

Днепр: предупреждение о грозах

В городе будет +22…+30 °С. А в понедельник, 15 июня, синоптики уже прогнозируют грозы и шквалы. По данным синоптиков, дождь будет практически по всей территории региона.

Погода в Одессе

В Одессе сохраняется солнечная погода, +24…+30 °С. Преимущественно сухо, а кратковременные осадки возможны в отдельные дни.

По прогнозам синоптиков, июнь будет демонстрировать типичную летнюю погоду с чередованием солнечных периодов и кратковременных грозовых фронтов и 15-21 июня. Аномальных температурных рекордов в ближайшие дни не ожидается.

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Напомним, 14 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение в ряде областей.

Следует ожидать ливней.

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