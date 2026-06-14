Жовтий рівень небезпеки в Україні: якою буде погода 15-21 червня в регіонах

Погода в Україні / © ТСН

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Синоптики прогнозують нестійку погоду з періодичними дощами, грозами, місцями градом та шквалистим вітром 15-21 червня. Водночас сильна спека чи різке похолодання країні не загрожують.

Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру та прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

На 15 червня оголошено жовтий рівень небезпеки

За інформацією Укргідрометцентру, вдень 15 червня у східних областях, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму очікуються грози. В окремих районах можливі град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

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Через несприятливі погодні умови оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Синоптики попереджають, що негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Якою буде погода протягом тижня

Понеділок, 15 червня

У більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Без істотних опадів залишаться лише окремі райони Криму та Приазов’я.

Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16 градусів, у західних областях місцями до +7 °С. Вдень повітря прогріється до +17…+22 °С, а на півдні — до +27 °С.

Вівторок, 16 червня

Дощі з грозами охоплять більшу частину країни. У деяких регіонах можливі град і шквали до 20 м/с.

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Вночі очікується +11…+16 °С, вдень — від +19 до +24 °С. На півдні та в Криму буде тепліше — до +27 °С.

Середа, 17 червня

Опади поступово відступатимуть. Дощі збережуться переважно на сході країни та місцями у центральних і північних областях.

Температура вдень підвищиться до +20…+25 °С, а в центральних і південних регіонах — до +28 °С.

Четвер, 18 червня

Переважно суха погода очікується в більшості областей. Водночас у західних, північних та східних регіонах удень знову можливі грози, місцями з градом і шквалами.

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Денна температура становитиме +22…+27 °С, а на півдні місцями досягне +30 °С.

П’ятниця, 19 червня

Дощі охоплять більшу частину України, за винятком південних областей. Подекуди можливі грози та дрібний град.

Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +28 °С, а на заході та півдні підніматиметься до +32 °С.

Субота, 20 червня

Грозові дощі прогнозуються переважно на Лівобережжі. У деяких районах можливі шквали до 22 м/с та град.

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Найтепліше буде у південних і західних областях — до +33 °С.

Неділя, 21 червня

Більшість регіонів зустріне завершення тижня без опадів. Лише на сході України збережеться ймовірність грозових дощів.

Температура вдень становитиме +23…+28 °С, а на сході буде дещо прохолодніше — до +23 °С.

Якою буде погода в обласних центрах України

Погода у Києві

Протягом тижня в столиці прогнозують +20…+27 °С. Пройдуть періодичні дощі та грози. Особливо уважними слід бути 16, 18 і 19 червня.

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Львів: хмари і дощ

На Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями та опади у вигляді короткочасних дощів. Про це повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у нічний час місцями по області можливі опади, а вдень дощі пройдуть практично на всій території регіону. Подекуди прогнозуються грози.

По області температура повітря становитиме близько +17…+22°С. У самому Львові:

вночі — +7…+9°С;

вдень — +19…+21°С.

Харків: сонячно, але дощитиме

У Харкові буде сонячна погода — +18…+28 °С Проте можливі також грози. Особливо є ймовірність дощу із блискавками на початку та наприкінці тижня.

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Фахівці попереджають про можливе погіршення видимості під час опадів, що може ускладнити рух транспорту на дорогах області.

Дніпро: попередження про грози

В місті буде +22…+30 °С. А в понеділок, 15 червня, синоптики вже прогнозують грози та шквали. За даними синоптиків, дощитиме практично по всій території регіону.

Погода в Одесі

В Одесі зберігатиметься сонячна погода, +24…+30 °С. Переважно буде сухо, а короткочасні опади можливі в окремі дні.

Загалом, за прогнозами синоптиків, червень демонструватиме типову літню погоду з чергуванням сонячних періодів та короткочасних грозових фронтів й 15-21 червня. Аномальних температурних рекордів найближчими днями не очікується.

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Нагадаємо, 14 червня в Україні оголошено штормове попередження у низці областей.

Слід очікувати злив.

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