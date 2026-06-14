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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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400
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Україну вже атакують дрони: монітори попереджають про зліт бомбардувальників і загрозу ракет

У небі над Україною фіксують безпілотники, у низці областей — оголошено повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері 14 червня російська армія запустила безпілотники по території України. Наразі дрони фіксують у Чернігівській та Сумській областях. У Києві було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 21:50 БпЛА прямують з Чернігівщини — курсом на Броварський район Київщини.

Раніше військові інформували про декілька БпЛА в східній частині Чернігівщини — курс південно-західний, а також в Шосткинському районі Сумщини — курсом на Чернігівську область.

За даними моніторів, запуски дронів відбулися з кількох напрямків. Зокрема, з Краснодарського краю, Курська, Ростовської області та тимчасово анексованого Криму.

Мапа тривог станом на 22:00 неділю, 14 червня.

Мапа тривог станом на 22:00 неділю, 14 червня.

Загроза ракетних ударів

За даними моніторів, відбувся зліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-160 з аеродрому «Українка», що в Амурській області РФ. Орієнтовний вихід у пускові райони — після 00:30. У разі активності можливі пуски після 23:00.

Окрім того, очікуються вильоти бомбардувальників Ту-95МС/Ту-160/Ту-22М3 протягом ночі. Є висока загроза пуску «Калібрів» та вильоту винищувачів МіГ-31К.

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

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Дата публікації
Кількість переглядів
400
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