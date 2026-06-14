Пенсія в Україні: як підтвердити догляд за дитиною для зарахування стажу

Пенсія / © Associated Press

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Період догляду за дитиною може впливати не лише на загальний страховий стаж, а й на право виходу на пенсію, зокрема на пільгових умовах.

Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Для зарахування такого часу важливе значення мають дата догляду за дитиною та наявність підтвердних документів.

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Коли догляд за дитиною входить до страхового стажу

Відповідно до законодавства, до страхового стажу може бути включений період, коли один із батьків або інша особа фактично доглядали за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Також до стажу зараховується відпустка для догляду за дитиною до трьох років, якщо працівник перебував у трудових відносинах із роботодавцем.

Після запровадження системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у 2004 році визначальним фактором стало нарахування та сплата страхових внесків.

Які правила діють від 2026 року

Із 1 січня 2026 року набули чинності зміни до законодавства щодо осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

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До цієї категорії належать:

особи, які доглядають за дитиною до одного року та отримують відповідну державну допомогу;

батьки або опікуни, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років;

непрацюючі громадяни, які здійснюють догляд за дитиною віком від одного до трьох років.

Які документи необхідні для підтвердження стажу

Перелік документів залежить від того, за який саме період потрібно підтвердити догляд за дитиною.

Якщо період припадає до 31 грудня 2003 року:

свідоцтво про народження дитини;

паспорт дитини (за наявності).

Для періоду 2004 року:

свідоцтво про народження дитини;

довідка органів соціального захисту про отримання або неотримання допомоги.

Для періодів після 2004 року:

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дані з персоніфікованого обліку застрахованих осіб;

документи про надання відпустки для догляду за дитиною (за необхідності).

Чи входить відпустка по догляду за дитиною до стажу

Законодавство передбачає, що відпустка для догляду за дитиною до трирічного віку враховується не лише до загального страхового стажу, а й до стажу роботи за спеціальністю.

Крім того, у визначених випадках до професійного стажу можуть зараховувати і період догляду за дитиною до шести років.

Чи враховується цей час для пільгової пенсії

Період перебування у відпустці для догляду за дитиною може бути включений і до пільгового стажу, який дає право на достроковий вихід на пенсію.

Для цього необхідно надати документи, що підтверджують відповідний стаж, зокрема записи у трудовій книжці та спеціальні довідки підприємства або його правонаступника.

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