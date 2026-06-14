Найвища жінка у світі дізналася правду про свій діагноз: лікарі помилялися майже 30 років

Румейса Гельгі

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Найвища жінка у світі Румейса Гельгі повідомила, що її багаторічний медичний діагноз виявився помилковим. 29-річна туркеня, зріст якої становить 2,15 метра, майже все життя вважала, що її надзвичайний зріст пов’язаний із синдромом Уівера.

Про це пише видання Daily Star.

Такий діагноз їй поставили ще в дитинстві — 1997 року. Однак тепер фахівці дійшли висновку, що насправді у Румейси синдром Морено-Нішимури-Шмідта. Це надзвичайно рідкісне захворювання: у світі задокументовано лише шість таких випадків.

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За словами Румейси, 1997 року генетичного тестування для рідкісних синдромів надмірного росту ще не існувало, тому лікарі спиралися на видимі симптоми. Навіть сучасні ДНК-тести ще кілька років тому не могли точно визначити мутацію, але нові дослідження нарешті дали відповідь.

«Після 29 років життя з тим, що я вважала синдромом Уівера, почути нову назву, пов’язану з моєю історією життя, потребує часу, щоб це усвідомити», — сказала вона.

Водночас Румейса наголосила, що зміна діагнозу не змінює її місії. Вона й надалі планує підтримувати людей із синдромом Морено-Нішимури-Шмідта, синдромом Уівера та іншими подібними станами.

Дитинство Румейси було непростим. Через зовнішність на неї часто озиралися, шепотілися та показували пальцем. Вона навчалася вдома й зізнається, що в дитинстві їй було емоційно важко приймати таку увагу.

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«Я дивувалася, чому люди так багато уваги приділяли тому, що відрізняло мене від інших, замість того, щоб говорити про те, яка я як особистість», — розповіла вона.

З віком її ставлення до себе змінилося. Румейса каже, що більше не дозволяє чужому обмеженому погляду визначати її цінність.

«Відмінності — це не недоліки. Це частина людського різноманіття», — зазначила вона.

За життя Румейса перенесла складні операції через отвір у серці, пупкову грижу та сколіоз. Водночас, за її словами, підтримка батьків допомогла їй прийняти власну унікальність.

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Її історія стала відомою завдяки Книзі рекордів Гіннесса. Нині Румейса має вісім рекордів, зокрема як найвища жінка у світі, а також власниця найбільших рук, найдовших пальців і найдовших вух серед жінок.

«Офіційне визнання Книгою рекордів Гіннесса показало мені, що те, що робить людину особливою, може зробити її однією з мільйона», — сказала вона.

Тепер Румейса використовує свою популярність, щоб говорити про різноманіття тіл, доступність та інклюзивність. За її словами, її мета — показати, що відмінність не зменшує цінність людини та її місце в суспільстві.

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