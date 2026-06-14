Самая высокая женщина в мире узнала правду о своем диагнозе: врачи ошибались почти 30 лет

Румейса Гельги

Реклама

Самая высокая женщина в мире Румейса Гельги сообщила, что ее многолетний медицинский диагноз оказался ошибочным. 29-летняя турчанка, рост которой составляет 2,15 метра, почти всю жизнь считала, что ее чрезвычайный рост связан с синдромом Уивера.

Об этом пишет издание Daily Star.

Такой диагноз ей поставили еще в детстве – в 1997 году. Однако теперь специалисты пришли к выводу, что на самом деле у Румейсы синдром Морено-Нишимуры-Шмидта. Это очень редкое заболевание: в мире задокументировано только шесть таких случаев.

Реклама

По словам Румейсы, в 1997 г. генетического тестирования для редких синдромов чрезмерного роста еще не существовало, поэтому врачи опирались на видимые симптомы. Даже современные ДНК-тесты еще несколько лет назад не могли точно определить мутацию, но новые исследования наконец-то дали ответ.

«После 29 лет жизни с тем, что я считала синдромом Уивера, услышать новое название, связанное с моей историей жизни, требует времени, чтобы это осознать», — сказала она.

В то же время Румейса подчеркнула, что изменение диагноза не изменяет ее миссию. Она и дальше планирует поддерживать людей с синдромом Морено-Нишимуры-Шмидта, синдромом Уивера и другими подобными состояниями.

Детство Румейсы было непростым. Из-за внешности на нее часто оглядывались, шептались и показывали пальцем. Она училась дома и признается, что в детстве ей было эмоционально тяжело принимать такое внимание.

Реклама

«Я удивлялась, почему люди так много внимания уделяли тому, что отличало меня от других, вместо того, чтобы говорить о том, как я как личность», — рассказала она.

С возрастом ее отношение к себе изменилось. Румейса говорит, что больше не позволяет чужому ограниченному взгляду определять ее ценность.

«Различия – это не недостатки. Это часть человеческого разнообразия», — отметила она.

При жизни Румейса перенесла сложные операции через отверстие в сердце, пупочную грыжу и сколиоз. По ее словам, поддержка родителей помогла ей принять собственную уникальность.

Реклама

Ее история стала известна благодаря Книге рекордов Гиннесса. Сейчас Румейс имеет восемь рекордов, в том числе как самая высокая женщина в мире, а также обладательница самых больших рук, самых длинных пальцев и самых длинных ушей среди женщин.

«Официальное признание Книгой рекордов Гиннесса показало мне, что то, что делает человека особенным, может сделать его одним из миллиона», — сказала она.

Теперь Румейса использует свою популярность, чтобы говорить о многообразии тел, доступности и инклюзивности. По ее словам, ее цель — показать, что отличие не уменьшает ценность человека и его место в обществе.

Новости партнеров