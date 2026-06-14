На шестирічну дівчинку впав 200-кілограмовий стовп: моторошні деталі

Іграшка / © pixabay.com

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Напередодні, 13 червня, у невеликому селі Атані, що в жупанії Хевеш на півночі Угорщини, загинула шестирічна дівчинка. На дитину впав бетонний стовп.

Про це повідомляє видання Heol.hu.

Голова громади Денеш Ямбор розповів, що діти збирали фрукти на біля паркану біля одного з будинків. У цей момент 200-кілограмовий бетонний стовп впав на дівчинку.

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Офіцерка служби Національної служби швидкої допомоги Каталін Себо підтвердила цей інцидент. За її словами, на місце події викликали карету швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер. Медики довго боролися за життя дитини, але її врятувати не вдалося.

«На жаль, вона отримала настільки серйозні травми, що померла, незважаючи на спроби реанімації», — наголосили у службі.

Як повідомлялося, у Бразилії жінка загинула після стрибка із мосту. Смертельний випадок стався з 21-річною моделлю Марією Едуардою Родрігес. На відео, яке потрапило до Мережі, видно, що страхувальний трос не був прикріплений до дівчини та залишився лежати на мосту.

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