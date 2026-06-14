Дожди будут сменяться жарой, а температура будет: когда будет погода в Украине на следующей неделе

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Новая неделя в Украине пройдет под влиянием атмосферных фронтов, поэтому погода будет оставаться переменчивой. В разных регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы, а температурные показатели будут периодически изменяться от умеренного тепла до летнего зноя.

Об этом пишет синоптик Игорь Кибальчич.

Какая будет погода в Украине: прогноз на неделю 15-21 июня

В начале недели большинство областей будут находиться в зоне переменчивой погоды. Местами возможны осадки и порывистый ветер, особенно в западных и северных регионах. В то же время, на юге и востоке будет теплее, а количество солнечных часов увеличится.

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В середине недели температура воздуха начнет повышаться. В дневное время колонки термометров во многих областях будут достигать летних значений, хотя локальные грозы все еще могут напоминать о себе. Комфортные погодные условия прогнозируются в центральных регионах страны.

Ближе к исходным атмосферные процессы снова активизируются. Иногда возможны дожди разной интенсивности и грозовые явления. При этом температура будет достаточно высока для июня, особенно в южных областях.

Подробнее о погоде:

Понедельник, 15 июня

Дожди будут охватывать большинство областей, местами грозы и сильный ветер.

Без существенных осадков днем будет только у Крыма и Приазовья.

Ночью +7…+16 °С, днем +17…+27 °С.

Вторник, 16 июня

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Дожди прогнозируют по всей стране.

Кое-где возможны град и шквалы до 20 м/с.

Ночью +7…+16 °С, днем +19…+27 °С.

Среда, 17 июня

Осадков станет меньше: ночью будет дождь на востоке, днем местами возле центра и севера.

На большинстве территории сухо и тепло.

Ночью +7…+16 °С, днем +20…+28 °С.

Четверг, 18 июня

Ночью без осадков.

Днем грозы возможны на западе, севере и востоке.

Температура повысится до +22…+30 °С.

Пятница, 19 июня

Дожди будут распространяться на большинство областей, кроме юга.

Местами грозы и мелкий град.

Ночью +12…+18 °С, днем +23…+32 °С.

Суббота, 20 июня

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Ливни и грозы ожидаются преимущественно на Левобережье.

Возможны шквалы до 22 м/с и град.

Ночью +12…+17 °С, днем +23…+33 °С.

Воскресенье, 21 июня

На большей части территории Украины без осадков.

Грозовые дожди задержатся только на востоке.

Ночью +10…+16 °С, днем +23…+28 °С, на востоке до +23 °С.

Синоптики советуют следить за ежедневными обновлениями прогнозов, ведь погодные условия в течение недели могут быстро меняться в зависимости от прохождения атмосферных фронтов.

Ранее стало известно, что в Украине ожидается ненастье. В Киеве и области в ближайшее время ожидаются грозы с кратковременными дождями. Местами возможны сильные ливни, град и шквальный ветер до 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности.

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