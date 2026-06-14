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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1961
Время на прочтение
2 мин

РФ массированно атаковала областной центр: попадание в художественный музей, пострадал 1-месячный ребенок (фото)

Областной центр под массированной атакой БпЛА: произошла серия взрывов, попадание в двух районах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Удар по Харькову.

Удар по Харькову. / © LB.ua

Дополнено новыми материалами

В воскресенье, 14 июня, в Харькове прогремели сильнейшие взрывы. В областном центре фиксируют попадание дронов.

Что известно об атаке на Харьков, читайте в материале ТСН.ua.

В Харькове в 17:34 была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о русских БПЛА курсом на город. Около 17:50 местные медиа сообщили о взрывах, всколыхнувших областной центр.

Меньше чем через час, в 18:50, в областном центре произошло еще несколько взрывов. На город летят дроны.

Атака на Харьков — какие последствия

Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в двух районах города. Пока информация о пострадавших не поступала.

«Имеем попадание ударных БПЛА в Холодногорском и Киевском районах Харькова», — подчеркнул он.

Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов добавил, что за предварительной информацией, в результате атаки в Холодногорском районе занялись деревья и трава на открытой местности. Кроме того, повреждено ограждение складских помещений и склад, который пока не работает.

Тем временем в Киевском районе загорелась крыша заведения культуры, повреждено остекление окон в офисных зданиях.

В Харькове горит после попадания художественный музей, сообщили в городском совете. Специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций совместно со спасателями спускали картины из музея в укрытие, чтобы спасти музейные экспонаты

Что известно о травмированных

Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в Киевском районе пострадал 1-месячный ребенок. Кроме того, три женщины получили помощь медиков на месте.

Атака на Харьков.

Пожарные ликвидируют последствия попадания дрона по заведению культуры в Киевском районе Харькова.

Россия сейчас атаковала художественный музей в центре Харькова. / © LB.ua

Россия сейчас атаковала художественный музей в центре Харькова. / © LB.ua

Россия сейчас атаковала художественный музей в центре Харькова. / © LB.ua

Россия сейчас атаковала художественный музей в центре Харькова. / © LB.ua

Россия сейчас атаковала художественный музей в центре Харькова. / © LB.ua

Россия сейчас атаковала художественный музей в центре Харькова. / © LB.ua

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1961
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