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РФ массированно атаковала областной центр: попадание в художественный музей, пострадал 1-месячный ребенок (фото)
Областной центр под массированной атакой БпЛА: произошла серия взрывов, попадание в двух районах.
В воскресенье, 14 июня, в Харькове прогремели сильнейшие взрывы. В областном центре фиксируют попадание дронов.
Что известно об атаке на Харьков, читайте в материале ТСН.ua.
В Харькове в 17:34 была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о русских БПЛА курсом на город. Около 17:50 местные медиа сообщили о взрывах, всколыхнувших областной центр.
Меньше чем через час, в 18:50, в областном центре произошло еще несколько взрывов. На город летят дроны.
Атака на Харьков — какие последствия
Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в двух районах города. Пока информация о пострадавших не поступала.
«Имеем попадание ударных БПЛА в Холодногорском и Киевском районах Харькова», — подчеркнул он.
Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов добавил, что за предварительной информацией, в результате атаки в Холодногорском районе занялись деревья и трава на открытой местности. Кроме того, повреждено ограждение складских помещений и склад, который пока не работает.
Тем временем в Киевском районе загорелась крыша заведения культуры, повреждено остекление окон в офисных зданиях.
В Харькове горит после попадания художественный музей, сообщили в городском совете. Специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций совместно со спасателями спускали картины из музея в укрытие, чтобы спасти музейные экспонаты
Что известно о травмированных
Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в Киевском районе пострадал 1-месячный ребенок. Кроме того, три женщины получили помощь медиков на месте.
Атака на Харьков.
Пожарные ликвидируют последствия попадания дрона по заведению культуры в Киевском районе Харькова.