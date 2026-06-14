Части пенсионеров повысят выплаты с 1 июля: кто получит надбавки

Пенсии повысят / © ТСН

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С 1 июля 2026 года отдельные украинские пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат.

Об этом говорится на портале и «На пенсии».

Кто получит повышение

В Украине продолжает действовать система ежемесячных компенсационных доплат для пожилых людей. Размер надбавки зависит от возрастной категории пенсионера:

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граждане от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 грн;

пенсионерам от 75 до 79 лет предусмотрена доплата 456 грн.;

лицам старше 80 лет и старше выплачивают 570 грн.

Такие надбавки начисляются автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд для их оформления не нужно.

Когда начисляют доплату

Важно учитывать, что возрастная прибавка начинает действовать не с начала месяца, а со дня рождения пенсионера. Поэтому если человек достигает соответствующего возраста, например во второй половине месяца, то первая выплата будет начислена всего за несколько дней до его завершения.

В полном объеме прибавка будет выплачиваться уже со следующего месяца.

Кому доплату не назначат

Законодательство предусматривает ограничения для пенсионеров с более высокими выплатами. Возрастные надбавки не начисляют гражданам, если общий размер пенсии превышает 10 340,35 грн.

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Таким образом, право на доплату имеют только те пенсионеры, выплаты которых не превышают установленный порог.

Почему пенсии теряют покупательную способность

Эксперты обращают внимание, что даже после индексаций и перерасчетов пенсионная система Украины сталкивается с проблемой быстрого обесценивания выплат по инфляции.

При назначении пенсии для расчета используется средняя зарплата за предыдущие годы, которая часто не соответствует актуальной экономической ситуации. Поэтому реальная покупательная способность новоназначенных пенсий со временем уменьшается.

Пенсионная реформа остается актуальной

По оценкам специалистов, средний уровень пенсионного обеспечения в Украине все еще существенно уступает европейским стандартам. Во многих странах пенсия составляет около 40% от предыдущего заработка человека, тогда как в Украине этот показатель часто ниже.

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Теперь июльское повышение пенсий коснется только отдельных категорий пенсионеров, которые достигнут определенного возраста. В то же время, правительство продолжает работать над новой пенсионной реформой, концепцию которой планируют представить в ближайшее время.

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