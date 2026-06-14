Путин поздравил Трампа и сделал новое заявление об Украине: что известно

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

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В воскресенье, 14 июня, «фюрер» РФ Владимир Путин позвонил по телефону американскому президенту Дональду Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры также обсудили международную обстановку.

Об этом сообщил помощник диктатора Юрий Ушаков.

В Кремле отчитались, что «дружеское и откровенное общение» продолжалось «ровно 55 минут» и хвастались якобы «фюрер» одним из первых позвонивших по Трампу. По словам Ушакова, приветствия ко дню рождения «звучали неформально и отражали уважение к „бойцовским качествам“ президента США».

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В «фюрере» также сообщили, что во время разговора Путин и Трамп «обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию». В частности, затронули тему Украины. Трамп, подчеркнул Ушаков, «выступил за прекращение боевых действий».

Очевидно, кремлевский хозяин также понавыдумывал о якобы «успехах» своего оккупационного войска на фронте и дерзко заявил, что «ни попытки Киева наносить удары по инфраструктуре в РФ не изменят ситуацию на поле боя».

Среди прочего Путин якобы подтвердил, что его встреча с Зеленским может состояться только в Москве. Мол, если президент Украины «желает, то пусть приезжает».

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский также побеседовал по телефону с Трампом. Глава государства назвал разговор «прекрасным» и сообщил, что он поздравил коллегу с днем рождения, а также они «достаточно подробно обсудили многие ключевые вещи, среди которых, конечно, мир».

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«Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизнь», — добавил Зеленский.

Дата публикации 12:30, 13.06.26 Количество просмотров 27 Официально! Украина ждала этого годами! Первый кластер переговоров с ЕС!

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