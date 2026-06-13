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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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1756
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Путин отреагировал на удары по России и сделал дерзкое заявление

Удары ВСУ по России затронули Кремль и Путин снова разразился заявлениями о якобы «успехах» своих оккупантов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Российский президент-диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что якобы его оккупационное войско «уверенно идет вперед». Мол, поэтому Киев и совершает атаки в ответ о территориях РФ.

Такое дерзкое заявление выдал фюрер во время совещания 13 июня.

Путин лживо заявил, что его вооруженные силы «продвигаются по всем направлениям» и даже «удерживают стратегическое преимущество». По его словам, якобы ВСУ «не могут сдержать это давление», а потому атакуют объекты на территории страны-агрессорки.

«Никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не изменят», — дерзко высказался диктатор.

Напомним, после ударов по Петербургу и Москве Путин признал некоторые неудачи на поле боя, с которыми оккупационная армия столкнулась в последние месяцы. В частности, он заявил, что удары украинских БпЛА являются попыткой посеять раздор в российском обществе и нанести экономический ущерб.

Заметим, ранее аналитики Института изучения войны заявили о том, что Путин хвастается успехами своей армии, потому что военное командование не дает ему точных разведывательных данных о реальной ситуации на поле боя. Ведь наступление России в значительной степени остановилось, в то время как ВСУ достигли некоторых тактических успехов в течение 2026-го.

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Дата публикации
Количество просмотров
1756
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