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Путин хвастался успехами армии, но есть важный нюанс: что выяснилось на самом деле
Аналитики ISW констатируют, что громкие заявления Путина об «успехах» и «завоеваниях» разбились о факты.
Военное командование агрессорки РФ не предоставляет диктатору-президенту Владимиру Путину точных разведывательных данных о реальной ситуации на поле боя. Именно об этом свидетельствуют заявления "фюрера" об "успехах" на фронте, которые несовместимы с имеющимися доказательствами. Ведь наступление России в значительной степени остановилось, в то время как ВСУ достигли некоторых тактических успехов в течение 2026-го.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).
Институт продолжает оценивать, что неоднократные преувеличения военного командования России, вероятно, дали Путину заблуждение о ситуации на поле боя. В ISW получила доказательства, что на 5 июня российские войска захватили 99,77% Луганской области, 79,93% Донецкой области и 74,99% Запорожской области.
«Даже учет районов, куда российские войска проникли, но не контролируют их, не соответствует заявлениям Путина», — отмечают в ISW.
ISW оценивает по состоянию на 5 июня, что оккупанты сохраняют присутствие (путем наступлений или инфильтрации) в 99,77% Луганской области, 80,82% Донецкой области и 75,7% Запорожской области.
В свою очередь, украинские войска освободили больше территории, чем захватчики РФ захватили в апреле и мае 2026-го. Это, заявляют аналитики, свидетельствует о снижении боевых показателей России и успехах Украины в остановке российского весенне-летнего наступления этого года.
В то же время российские войска пытаются продвигаться в 2026-м с теми же темпами, что и в прошлом году, частично благодаря успешным украинским наземным контратакам, освободившим тактически важные районы, и растущей ударной кампании средней дальности, препятствующей логистике и способности оккупантов поддерживать атаки.
«Учитывая текущие тенденции, остается непонятным, смогут ли российские войска захватить Пояс крепостей или остальную часть Донецкой области вообще», — подытожили в отчете.
Заявления Путина о фронте – что известно
Рассказывая масштабы оккупации, Путин заявил о «захвате» территории в размере четырех Украин. По его словам, армия РФ якобы взяла под контроль «приблизительно 2,44 млн км²» земель. К слову, общая площадь Украины составляет около 603,6 тысяч км2.
Также российский диктатор придумал, что его армия захватила всю Луганщину и более 80% Донбасса . Более того, он высказался, будто ежемесячно ВСУ теряют 20 тыс. человек из-за дезертирства, а общие ежемесячные потери якобы составляют 40 тысяч человек.
Путин также заявил о преимуществах ракетного арсенала России. В частности, он рассказал, что военно-промышленный комплекс страны-агрессорки якобы продолжает наращивать способности для обеспечения армии.