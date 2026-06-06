Путин хвастался успехами армии, но есть важный нюанс: что выяснилось на самом деле

Владимир Путин. / © Associated Press

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Военное командование агрессорки РФ не предоставляет диктатору-президенту Владимиру Путину точных разведывательных данных о реальной ситуации на поле боя. Именно об этом свидетельствуют заявления "фюрера" об "успехах" на фронте, которые несовместимы с имеющимися доказательствами. Ведь наступление России в значительной степени остановилось, в то время как ВСУ достигли некоторых тактических успехов в течение 2026-го.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Институт продолжает оценивать, что неоднократные преувеличения военного командования России, вероятно, дали Путину заблуждение о ситуации на поле боя. В ISW получила доказательства, что на 5 июня российские войска захватили 99,77% Луганской области, 79,93% Донецкой области и 74,99% Запорожской области.

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«Даже учет районов, куда российские войска проникли, но не контролируют их, не соответствует заявлениям Путина», — отмечают в ISW.

ISW оценивает по состоянию на 5 июня, что оккупанты сохраняют присутствие (путем наступлений или инфильтрации) в 99,77% Луганской области, 80,82% Донецкой области и 75,7% Запорожской области.

В свою очередь, украинские войска освободили больше территории, чем захватчики РФ захватили в апреле и мае 2026-го. Это, заявляют аналитики, свидетельствует о снижении боевых показателей России и успехах Украины в остановке российского весенне-летнего наступления этого года.

В то же время российские войска пытаются продвигаться в 2026-м с теми же темпами, что и в прошлом году, частично благодаря успешным украинским наземным контратакам, освободившим тактически важные районы, и растущей ударной кампании средней дальности, препятствующей логистике и способности оккупантов поддерживать атаки.

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«Учитывая текущие тенденции, остается непонятным, смогут ли российские войска захватить Пояс крепостей или остальную часть Донецкой области вообще», — подытожили в отчете.

Заявления Путина о фронте – что известно

Рассказывая масштабы оккупации, Путин заявил о «захвате» территории в размере четырех Украин. По его словам, армия РФ якобы взяла под контроль «приблизительно 2,44 млн км²» земель. К слову, общая площадь Украины составляет около 603,6 тысяч км2.

Также российский диктатор придумал, что его армия захватила всю Луганщину и более 80% Донбасса . Более того, он высказался, будто ежемесячно ВСУ теряют 20 тыс. человек из-за дезертирства, а общие ежемесячные потери якобы составляют 40 тысяч человек.

Путин также заявил о преимуществах ракетного арсенала России. В частности, он рассказал, что военно-промышленный комплекс страны-агрессорки якобы продолжает наращивать способности для обеспечения армии.

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Дата публикации 19:53, 05.06.26 Количество просмотров 50 Путин ответил на письмо Зеленского! Обиделся на упоминание о возрасте и отказался от встречи!

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