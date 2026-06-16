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Россия ударила по Балаклее: шесть раненых, среди них двое детей (фото)
В результате очередного российского обстрела Балаклеи пострадали по меньшей мере шесть человек, среди которых двое детей. Оккупанты нанесли удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре города.
Российские войска в очередной раз атаковали мирное население Балаклейской общины на Харьковщине . По предварительной информации, вражеские снаряды попали в частный сектор, недалеко от многоквартирных жилых домов, а также в гражданское предприятие.
Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов .
По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших. Четыре человека госпитализированы в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь. Еще двум пострадавшим помощь была оказана непосредственно на месте атаки.
Информация о возможных других пострадавших уточняется. На местах ударов продолжают работать экстренные службы, идет ликвидация последствий очередного российского обстрела.
Ранее Россия атаковала Харьков ракетами и дронами: тяжело ранены.