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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Курс валют на 16 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар не изменился.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины обнародовал курс валют во вторник, 16 июня.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США не изменилась и составляет 44,81 грн. В то же время показатели евро и злотого изменились: плюс 8 и плюс 4 копейки соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,81 (±0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 52,03 (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,25 (+4 коп.).

Как мы писали, в течение следующей недели валютный рынок Украины, по прогнозу банкира Тараса Лесового, будет оставаться относительно стабильным без резких колебаний. Доллар, вероятно, будет торговаться в пределах установившегося коридора, тогда как евро будет определяться динамикой мировой пары EUR/USD. Основное влияние на курс окажут баланс спроса и предложения и интервенции Нацбанка. В целом эксперт не ожидает существенных сюрпризов на рынке валюты.

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Дата публикации
Количество просмотров
857
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