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"Один из лучших летчиков-испытателей": стало известно имя второго пилота, погибшего в авиакатастрофе в Хмельницкой области
В Хмельницкой области произошла катастрофа бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации. Погибли оба пилота — 23-летний Богдан Бабенко и 55-летний Богдан Загорулько. Событие стало тяжелым ударом для украинской авиации.
В Хмельницкой области накануне вечером, 16 июня, произошла авиакатастрофа бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации. В результате нее погибли оба пилота: 23-летний Богдан Бабенко и 55-летний Богдан Загорулько.
Авиационный эксперт и журналист Анатолий Уваренко рассказал больше о Богдане Загорулько.
В авиакатастрофе погиб летчик майор Богдан Загорулько
«Сегодня украинская авиация понесла большую потерю. В вечный полет отошел, по моему мнению, один из лучших лётчиков-испытателей „Антонова“ Богдан Загорулько», — пишет Уваренко.
Он был известен широкой публике благодаря исполнению «бочек» на индийском Ан-32RE.
После начала полномасштабной войны Богдан Загорулько имел возможность уехать за границу, нго решил мобилизоваться в армию и защищать украинское небо.
За штурвалом Су-24М майор защищал Украину.
«Он всегда вызывал у меня большое уважение, как Пилот и как Человек. В частности, своим уважительным отношением к техникам. Имел честь работать вместе. Страна должна знать своих Героев!»
Что известно о втором штурмане
Напомним, 16 июня в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации. В результате трагедии погиб 23-летний штурман, старший лейтенант Богдан Александрович Бабенко.
О невосполнимой потере сообщил городской голова Богодухова Владимир Белый, откуда родом был военный, а также представители государственного лицея «Слобожанский», где учился погибший.
Богдан Бабенко с детства мечтал защищать родную землю. Он окончил военный лицей, где был командиром отделения, а затем Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Парень искренне верил в победу Украины и сознательно избрал путь воина по зову сердца.
Для своих родителей Богдан был единственным сыном, опорой и величайшей гордостью. Городской глава Богодухова, собратья, выпускники и коллектив лицея выразили искренние соболезнования родным и близким павшего защитника, отдавшего за страну собственную жизнь.