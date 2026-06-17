В авиакатастрофе погиб Богдан Загорулько

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В Хмельницкой области накануне вечером, 16 июня, произошла авиакатастрофа бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации. В результате нее погибли оба пилота: 23-летний Богдан Бабенко и 55-летний Богдан Загорулько.

Авиационный эксперт и журналист Анатолий Уваренко рассказал больше о Богдане Загорулько.

В авиакатастрофе погиб летчик майор Богдан Загорулько

«Сегодня украинская авиация понесла большую потерю. В вечный полет отошел, по моему мнению, один из лучших лётчиков-испытателей „Антонова“ Богдан Загорулько», — пишет Уваренко.

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Он был известен широкой публике благодаря исполнению «бочек» на индийском Ан-32RE.

После начала полномасштабной войны Богдан Загорулько имел возможность уехать за границу, нго решил мобилизоваться в армию и защищать украинское небо.

За штурвалом Су-24М майор защищал Украину.

«Он всегда вызывал у меня большое уважение, как Пилот и как Человек. В частности, своим уважительным отношением к техникам. Имел честь работать вместе. Страна должна знать своих Героев!»

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Что известно о втором штурмане

Напомним, 16 июня в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации. В результате трагедии погиб 23-летний штурман, старший лейтенант Богдан Александрович Бабенко.

О невосполнимой потере сообщил городской голова Богодухова Владимир Белый, откуда родом был военный, а также представители государственного лицея «Слобожанский», где учился погибший.

Богдан Бабенко с детства мечтал защищать родную землю. Он окончил военный лицей, где был командиром отделения, а затем Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Парень искренне верил в победу Украины и сознательно избрал путь воина по зову сердца.

Для своих родителей Богдан был единственным сыном, опорой и величайшей гордостью. Городской глава Богодухова, собратья, выпускники и коллектив лицея выразили искренние соболезнования родным и близким павшего защитника, отдавшего за страну собственную жизнь.

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