Польща різко посилює оборону біля України: що готує Варшава

Patriot

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У Люблінському воєводстві Польщі суттєво посилюють військову присутність через зростання безпекових загроз та збільшення кількості повітряних операцій над Україною. У регіоні вперше розгорнуть батарею систем протиповітряної оборони Patriot, створять нову бригаду безпілотних систем та облаштують вертолітну базу.

Про це повідомив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на конференції у Свіднику, повідомляє Radio.lublin.pl.

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У Польщі розгорнуть Patriot біля України: що відомо

Міністр оборонного відомства наголосив, що Люблінське та Підкарпатське воєводства є найбільш вразливими до загроз і тривог, що вимагає щільної співпраці влади та армії.

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«Кількість повітряних операцій над Україною зросла більш ніж у 15 разів. Це рішення, разом із координацією з командирами щодо розгортання батареї Patriot, має на меті захистити Люблінський регіон, забезпечити відчуття безпеки, щоб повітряний рух тут, який часто переривається через тривоги, був максимально безпечним, коли вони відбуваються», — заявив Владислав Косіняк-Камиш.

Міністр пояснив, що тривоги та сповіщення в регіоні виникають через загрози й провокації на кордоні з Україною. Через це Польща розпочинає великі оборонні проєкти в Люблінському воєводстві. У регіоні сформують 18-ту моторизовану бригаду з командуванням у Понятовій та батальйоном і підрозділами ППО в Білгораї.

Він додав, що у Лукові створять бригаду безпілотних систем, а на аеродромі Свідник облаштують вертолітну базу під американські гелікоптери Apache. Також планується розширення Демблінської Повітряної академії та будівництво інфраструктури під ракети для танків Abrams біля Красніка.

Місцева влада підтримала такі зміни. Зокрема, мер Білгорая Войцех Глень зазначив, що під батальйон на 2000 військових уже виділили 30 гектарів землі. Мер Лукова Пйотр Плудовський наголосив на важливості дронних військ, спираючись на досвід війни в Україні.

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Крім того, Владислав Косіняк-Камиш узгодив із генштабом, що Люблінське та Підкарпатське воєводства отримають головний пріоритет у розподілі оборонного бюджету на наступний рік.

Польща посилює оборону — останні новини

Нагадаємо, Польща від 1 жовтня запроваджує нові процедури ідентифікації та знищення ворожих повітряних об’єктів у своєму повітряному просторі.

Також раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польські політичні сили мають спільну позицію щодо невідправлення військових до України.

До слова, Радослав Сікорський заявив, що Росія вже веде гібридну війну проти Європи, однак не йдеться про підготовку до повномасштабного вторгнення в країну НАТО.

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