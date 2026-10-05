Хижа риба-Франкенштейн здатна ходити суходолом: влада закликала рибалок відрубувати їй голову (фото)

Хижа риба Фото ілюстративне / © скриншот з відео

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У США продовжує поширюватися популяція інвазивної хижої риби з Азії, яка здатна дихати повітрям і виживати без води протягом кількох днів. Після чергового виявлення виду в штаті Міссурі місцеві чиновники закликали рибалок не випускати таких риб назад у водойми, а в разі вилову, знищувати їх.

Про це пише dailymail.

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Йдеться про північного змієголова (northern snakehead) — агресивного хижака, якого у США також називають «риба-Франкенштейн».

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Від моменту першого виявлення 2022 року цю рибу знаходили в регіоні Середньої Атлантики та на Східному узбережжі, аж поки влада штату Міссурі не повідомила про перший випадок її виявлення в штаті (архівне фото).

Рибу вперше виявили в новій для штату річковій системі

Департамент охорони природи Міссурі повідомив про виявлення змієголова в окрузі Орегон. За словами еколога з інвазивних видів Анжели Соколовскі, це перший підтверджений випадок присутності цього виду в частині річки Eleven Point, що належить Міссурі.

«Це перший випадок, коли ми підтвердили присутність цього виду в частині Eleven Point у Міссурі. Це свідчить про те, що вони поширюються в Міссурі з відомих популяцій, розташованих нижче за течією в Арканзасі», — сказала вона.

Наразі змієголова підтверджені лише у двох річкових системах Міссурі — St Francis та Eleven Point. Обидві розташовані на півдні штату та сполучаються з районами Арканзасу, де цей вид уже закріпився.

Чому чиновники закликають вбивати рибу

Північний змієголов становить небезпеку для місцевих екосистем через свої хижі звички та здатність конкурувати з місцевими видами за їжу й середовище існування.

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«Ми очікуємо негативного впливу на наші водні екосистеми, оскільки інвазивна риба конкурує з наявними популяціями риб за ресурси», — зазначила Соколовскі.

За її словами, змієголови можуть полювати на місцевих і спортивних риб, зокрема на малоротого окуня, що потенційно може негативно вплинути на їхні популяції.

Особливе занепокоєння викликає здатність цієї риби виживати поза водою. Змієголови можуть дихати повітрям і залишатися живими на суші протягом кількох днів. Тому просто залишити виловлену рибу на березі недостатньо.

Міссурійський департамент охорони природи закликає рибалок знищувати змієголова, відрізавши йому голову, випатравши або помістивши рибу в герметичний пластиковий пакет.

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Риба швидко розмножується

Небезпека змієголова пов’язана не лише з його здатністю виживати без води. Самки можуть відкладати до 15 тисяч ікринок за один раз і нереститися до п’яти разів на рік. Ікра вилуплюється вже за кілька днів, тому після закріплення виду його популяція може швидко зростати.

Це хижак, який харчується рибою, жабами, раками та іншими водними тваринами. Таким чином, він може змінювати природний баланс водойм і витісняти місцеві види.

«Цей вид викликає занепокоєння, оскільки є верхівковим хижаком і порушує природну структуру живлення у водних екосистемах», — зазначають у New York Invasive Species Information.

Де ще поширився змієголов

Змієголови вже фіксували у низці штатів США. Серед них — Арканзас, Коннектикут, Делавер, Флорида, Джорджія, Іллінойс, Луїзіана, Меріленд, Мен, Міссісіпі, Міссурі, Нью-Джерсі, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вірджинія, а також у Вашингтоні, округ Колумбія.

У червні рибу виявили й у Нью-Йорку — в ставку Лілі-Понд в окрузі Саффолк на Лонг-Айленді. Після цього місцевий департамент охорони навколишнього середовища посилив заходи, щоб не допустити закріплення виду.

Регіональна менеджерка з питань рибальства цього департаменту Гайді О’Ріордан попередила, що змієголови «не повинні тут бути» і не мають природного хижака.

«Вони зіпсують наші популяції місцевих риб, вони схильні їсти практично все, що можуть помістити у свою дуже велику пащу», — сказала вона CBS News.

Дорослі змієголови можуть виростати приблизно до 90 см завдовжки. Їх легко впізнати за довгим тонким тілом, витягнутим спинним плавцем, який проходить майже вздовж усієї спини, та плямистим коричневим забарвленням, схожим на забарвлення удава.

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