Туристку під час відпочинку на популярному курорті атакувала отруйна риба-монстр

У Греції жінку атакувала риба-фугу / © pixabay.com

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У Греції під час відпочинку британську туристку покусала риба-фугу. Жінку терміново госпіталізували.

Про це пише dailymail.com.

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Жінку вкусили, коли вона перебувала у воді в Каламакі на острові Закінф, і їй довелося звернутися за невідкладною допомогою до приватної клініки.

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Вона повідомила медикам, що її вкусила отруйна риба, після чого їй надали першу допомогу.

За інформацією джерел видання у портовій адміністрації, обставини інциденту наразі розслідуються.

Однак вважається, що справжнім винуватцем може бути риба-жаба зі сріблястими щоками та гострими, як бритва, зубами — вид риби-фугу, який поширюється по всьому Середземному морю.

Цей інвазивний вид було помічено по всій Греції, де перелякані чиновники поспішають встановлювати масштабні морські бар’єри, щоб уберегти плавців від них.

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З огляду на те, що зуби цієї риби, схожі на ікла, здатні розривати кістки, дерево та метал, Грецький Червоний Хрест видав термінове попередження щодо цього агресивного інвазивного виду.

Окрім жорстокого укусу, м’ясо та органи цієї риби є потенційно смертельними, оскільки містять нейротоксин тетродотоксин, який при споживанні може спричинити серцеву та легеневу недостатність.

Хоча зазвичай цей вид мешкає в Індійському океані, він проник до Середземного моря, ймовірно, слідуючи за потеплінням води та пропливши через Суецький канал із Червоного моря.

Вчені вважають, що причиною такого поширення стала зміна клімату, яка призвела до потепління води та підвищення солоності моря.

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У червні літній грецькій жінці довелося накладати шви після того, як одна з риб несподівано кинулася на неї у Варкізі поблизу Афін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через стрімке потепління Середземного моря біля берегів Греції масово поширюється небезпечна срібнощока риба-фугу, яка завдає дедалі більших збитків рибальській галузі країни.

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