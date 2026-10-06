Ядерний шантаж Кремля перестає працювати: FT пояснила, чому це небезпечно для НАТО

Червона ядерна кнопка / © Associated Press

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Ядерна риторика Кремля, яка на початку повномасштабної війни серйозно впливала на рішення західних країн щодо допомоги Україні, поступово втрачає ефективність.

Про це пише Financial Times, аналізуючи нові російські погрози застосувати "всю зброю" у разі загрози Калінінграду.

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Ще кілька років тому подібні заяви Москви спричиняли значно гострішу реакцію Заходу. Однак після численних ядерних погроз від 2022 року союзники дедалі менше сприймають їх як безпосередній сигнал про неминуче застосування такої зброї.

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Спочатку страх ескалації справді обмежував підтримку України. Згодом Київ отримав танки, винищувачі та далекобійні ракети, які раніше на Заході вважали надто ризикованими для передачі.

Показовим у FT називають і українську операцію "Павутина" 2025 року, під час якої були атаковані російські стратегічні бомбардувальники. Попри те, що подібний удар теоретично міг підпадати під російську ядерну доктрину, Москва не вдалася до ядерної відповіді.

Колишня заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер на цьому тлі дійшла висновку, що ядерне стримування вже не працює так, як передбачалося раніше.

Чому це може бути небезпечно

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Послаблення ядерного шантажу Росії не обов’язково означає зменшення загрози.

За оцінкою автора FT, Кремль може намагатися компенсувати втрату ефекту від ядерних погроз іншими методами — гібридними операціями, диверсіями, замахами та вторгненнями безпілотників у повітряний простір європейських країн. Це підвищує ризик випадкової ескалації.

Ще одна небезпека полягає в тому, що ослаблення самого принципу ядерного стримування може зробити звичайні війни більш імовірними. Якщо Москва перестане вірити, що НАТО готове застосувати свій ядерний потенціал для захисту союзників, вона сама може менше боятися прямого зіткнення з Альянсом, йдеться у матеріалі.

Що саме погрожувала зробити Росія

Раніше Reuters повідомило про дипломатичний документ, який Москва направила НАТО. У ньому Росія заявила, що спроба ізолювати Калінінградську область може призвести до прямого військового конфлікту.

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Москва стверджувала, що у такому разі готова використати «весь наявний арсенал сил і засобів», включно з ядерною зброєю.

У документі також згадувалася можливість ударів по центрах ухвалення рішень у країнах НАТО вже на початку потенційного конфлікту.

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