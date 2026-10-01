Головні заяви Путіна на "Валдаї": що сказав про війну в Україні, ядерну зброю та майбутній світовий порядок

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін під час виступу на пленарному засіданні Міжнародного дискусійного клубу «Валдай» знову заявив, що Росія нібито не починала війну проти України, озвучив умову для її завершення, пригрозив Заходу ядерною зброєю та спрогнозував формування нового світового порядку.

Головні заяви російського президента зібрав ТСН.ua.

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Путін знову заявив, що Росія нібито «захищається»

Говорячи про війну проти України, Путін вкотре спробував перекласти відповідальність за її початок на Київ та Захід. За його словами, Москва нібито не починала бойових дій, а лише «захищається» від зовнішньої агресії.

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«Правда щодо України полягає в тому, що не Росія почала воювати, а з Росією почали воювати», — заявив очільник Кремля.

Він також повторив твердження про нібито «переслідування росіян» в Україні та назвав русофобію й убивства росіян, за його словами, частиною державної ідеології України.

«Не треба було перетворювати русофобію і вбивство російських людей на державну ідеологію в Україні», — сказав Путін.

Ці заяви є типовим повторенням російської версії причин війни, яку Кремль використовує для виправдання агресії проти України.

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Путін назвав умову завершення війни

Водночас російський президент заявив, що Москва нібито зацікавлена у якнайшвидшому завершенні бойових дій шляхом переговорів. При цьому серед цілей Росії він знову назвав нейтральний статус України.

«Нейтральний статус України залишається однією з цілей Росії», — наголосив Путін.

Таким чином, навіть говорячи про переговори, очільник Кремля продовжив озвучувати умови, які передбачають обмеження зовнішньополітичного та безпекового вибору України.

Путін заявив про значні «успіхи» на фронті

Окремо Путін говорив про ситуацію на фронті та заявив про нібито значне просування російської армії.

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«Ситуація в зоні проведення спеціальної воєнної операції активно розвивається, і лише за вересень Росія взяла під контроль 1301 квадратний кілометр», — сказав він.

Ці слова є заявою російського керівництва про перебіг бойових дій і не означають незалежно підтвердженого контролю РФ над названою територією.

Путін відкинув обмежене перемир’я

Путін також пояснив, чому Москва, за його словами, не погоджується на пропозиції щодо взаємного припинення ударів по певних об’єктах. Він навів можливий сценарій, за якого Україна припиняє атаки на російські нафтопереробні заводи, а Росія — на українські кораблі та цивільні вантажі.

«А як же наші інші цивільні вантажі, як-от нафта, нафтопродукти?» — заявив Путін.

Він поскаржився, що через санкції російські нафта та дизельне пальне нібито не можуть потрапити на світовий ринок. За словами президента РФ, у такій ситуації припинення ударів по українських цілях в обмін на аналогічні кроки Києва щодо російських об’єктів виглядало б для Москви «безглуздо».

Путін також заявив, що удари України по російських нафтопереробних підприємствах нібито завдали РФ втрат на рівні близько 1% ВВП, применшивши економічні наслідки атак.

Москва стежить за постачанням зброї Україні

Окремо Путін заявив, що Росія відстежує, звідки до України надходить озброєння. При цьому він сказав, що це нібито не означає підготовки ударів по підприємствах у країнах, які виробляють або постачають зброю Україні.

«Я не кажу, що ми завтра збираємося завдавати ударів по території та по підприємствах тих країн, які постачають зброю до України. Але це загроза, яку ми повинні чітко для себе розуміти, оцінювати та мати на увазі», — заявив він.

Путін додав, що російські збройні сили та військова розвідка мають розуміти походження таких загроз і «уважно за цим слідкують».

Водночас очільник Кремля заявив, що Росія нібито не планує нападати на інші держави.

«Росія не збирається ні на кого нападати — ні 2029-го, ні 2030-го, ні 2050 року», — сказав він.

Путін знову використав ядерну риторику

Окремий блок виступу Путіна стосувався ядерної зброї. Він заявив, що гарантій невикористання ядерної зброї нині нібито немає, а світ може дуже швидко наблизитися до «точки неповернення».

«Момент, коли вже нічого не можна буде змінити, може настати дуже швидко і несподівано для всіх», — заявив президент РФ.

Натякаючи на можливість ядерної ескалації, Путін використав метафору про рушницю, яка зрештою має вистрілити.

«Якщо рушниця висить на сцені, то зрештою вона має вистрілити», — сказав він, додавши, що наразі немає гарантій утримання ядерних держав від застосування такої зброї.

Путін спрогнозував новий світовий порядок

Російський президент також заявив, що людство нібито наближається до «вирішального моменту» через масштабні геополітичні зміни.

За його словами, попередні правила міжнародного права начебто вже зруйновані, тоді як нові правила ще не сформувалися. Путін заявив про необхідність перегляду сфер впливу та припустив, що державам зрештою доведеться домовлятися з Москвою про майбутній світовий устрій.

«Усім рано чи пізно доведеться домовлятися про принципи нового порядку», — заявив очільник РФ.

За його словами, відхід від того, що він назвав «західною гегемонією», нібито має змінити ситуацію у світі на краще. Водночас Путін наголосив, що відповідальність за спільне майбутнє — «це не абстрактне гасло».

Він також спрогнозував, що найближчим часом міжнародні конфлікти, ймовірно, продовжуватимуться. При цьому російський президент закликав уникати сценаріїв, які можуть призвести до глобальної катастрофи та поставити людство на межу виживання.

Путін заявив про загрозу «цифрового тоталітаризму»

Ще однією темою виступу став розвиток штучного інтелекту. Путін заявив, що стрімке поширення ШІ може призвести до знеособлення людей і формування суспільства, яке він охарактеризував як «тупикове, похмуре й антигуманне».

«Експерти все частіше говорять — поширення ШІ може стати черговою спробою привести всіх до знеособлення», — сказав він.

Путін додав, що людству ще належить навчитися жити зі штучним інтелектом. Окремо він припустив можливість появи «цифрового тоталітаризму», який, за його словами, за певного розвитку технологій може набути характеристик тоталітарних суспільств минулого.

«Такий цифровий тоталітаризм буде таким же тупиковим, похмурим і антигуманним, як і відомі нам приклади тоталітарних суспільств минулого», — заявив російський президент.

Путін згадав СРСР і здивував заявою про Януковича

Володимир Путін також повернувся до ностальгійних тез про Радянський Союз і заявив, що його розпад нібито став трагедією для мільйонів людей.

За словами російського президента, «десятки мільйонів людей» після розпаду СРСР начебто «відразу прокинулися за кордоном». Таким чином, він знову апелював до тези про російськомовне населення в колишніх радянських республіках.

Путін також звинуватив радянське керівництво в «наївності, безтурботності та сліпій довірі Заходу», після чого повторив претензії до західних країн.

«Незважаючи на багаторічні спроби Росії стати частиною західної цивілізації, Російську Федерацію намагалися розвалити», — заявив російський президент.

Окремо російський президент зробив заяву про колишнього президента України Віктора Януковича, який після Революції Гідності втік до Росії. Путін стверджував, що Янукович нібито виступав за вступ України до Європейського Союзу, але був проти її вступу до НАТО.

«Від влади усунули людину [Януковича], яка була за вступ насправді до Євросоюзу, але була проти вступу до НАТО України», — сказав Путін.

Водночас перебіг подій 2013 року свідчить, що саме за президентства Януковича українська влада 21 листопада 2013 року призупинила підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Це рішення спричинило масові протести на Євромайдані. Європейський парламент у своїх документах окремо засудив рішення української влади під керівництвом Януковича відмовитися від підписання угоди, назвавши його значною втраченою можливістю для відносин України та ЄС.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін виступив на першому засіданні Державної думи дев’ятого скликання. Під час промови він багато говорив про війну проти України, виправдовував окупацію українських територій і намагався переконати росіян, що економіка країни нібито залишається стабільною.

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