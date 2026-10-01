Путін відреагував на мирні пропозиції Трампа: які вимоги висунув Україні

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що мирні пропозиції президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні містять складні для Москви рішення, однак Росія вважає їх рухом у правильному напрямку.

Про це Путін сказав під час пленарного засідання дискусійного клубу «Валдай», повідомляють російські ЗМІ.

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Путін про мирні переговори — що заявив

За словами очільника РФ, Москва прагне отримати тривалі гарантії безпеки та відповідні умови для укладення миру.

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«З боку противника немає бажання припиняти бойові дії», — іронічно заявив Путін.

Водночас диктатор висунув чергові вимоги до України, зажадавши поступок у сфері мови та релігії.

«Було б правильно уникнути втрат з обох сторін і знайти мирні рішення щодо України, які стосуються, зокрема, російської мови та церкви», — зазначив очільник Кремля.

Також Путін додав, що Росія за потреби здатна коригувати свою позицію на переговорах. Як приклад він навів саміт в Анкориджі, де, за його словами, він погодився на пропозиції американської сторони.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, диктатор Путін заявив про відмову зупиняти обстріли цивільної та портової інфраструктури України в обмін на припинення атак по російських нафтопереробних заводах.

Раніше Володимир Путін знову озвучив свою версію причин повномасштабної війни проти України та заявив, що Росія нібито була змушена взятися до зброї.

Також ТСН зібрав усі головні заяви Путіна на «Валдаї». Що сказав про війну в Україні, ядерну зброю та майбутній світовий порядок.

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