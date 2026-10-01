Путін впав у ностальгію: згадав Януковича і розвал СРСР

«Янукович хотів до ЄС, а СРСР зруйнувала „наївність“»: Путін спалахнув черговою порцією абсурду та ностальгії на «Валдаї» / © Associated Press

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Російський диктатор Путін, виступаючи на засіданні «Валдаю», знову впав у ностальгію, згадуючи часи СРСР і президента-втікача Януковича.

Про це диктатор сказав під час засідання так званого дискусійного клубу «Валдай», повідомляють російські пропагандистські ресурси.

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Путін вкотре поскаржився, що розвал СРСР «став справжньою трагедією для десятків мільйонів людей, які відразу прокинулися за кордоном». Так він натякнув на так зване «російськомовне населення» у країнах колишнього СРСР.

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Путін звинуватив радянське керівництво «у наївності, безтурботності та сліпій довірі Заходу» і вкотре накинувся на країни Заходу з критикою.

«Незважаючи на багаторічні спроби Росії стати частиною західної цивілізації, Російську Федерацію намагалися розвалити», — скаржився диктатор.

Також він звинуватив, що європейські країни «стали „застрельниками“ агресивної поведінки щодо Росії. Натомість, похвалив США, що Вашингтон виступає за припинення війни.

Водночас, глава Кремля запевнив, що «Російської імперії давно не існує».

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«Ви сказали дуже важливу річ про моральний імперіалізм і Європу як цвинтар імперій. Можливо, тому багато хто в Європі хоче „донищити“ Російську імперію, якої давно вже не існує, але вони про це, мабуть, не знають? Хочу, щоб усі були в курсі», — відповів диктатор на репліку швейцарського журналіста.

Також Путін здивував заявою, що колишній президент-втікач Віктор Янукович нібито виступав за вступ України до ЄС. Як відомо, саме Янукович зірвав підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що стало початком Євромайдану і Революції Гідності.

«Від влади усунули людину (Януковича — Ред.), яка була за вступ насправді до Євросоюзу, але була проти вступу до НАТО України», — повідомив диктатор Росії.

Нагадаємо, російський диктатор Путін на «Валдаї» заговорив про новий світовий порядок.

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Також він пригрозив Заходу ядерною зброєю, якщо НАТО вирішить ізолювати анклав Калінінград.

Крім того, диктатор відповів на пропозиції щодо взаємного припинення ударів між Україною та РФ.

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