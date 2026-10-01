Путин впал в ностальгию: вспомнил Януковича и развал СССР

«Янукович хотел в ЕС, а СССР разрушила „наивность“»: Путин вспыхнул очередной порцией абсурда и ностальгии на «Валдае» / © Associated Press

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Российский диктатор Путин, выступая на заседании «Валдая», снова впал в ностальгию, вспоминая времена СССР и беглого президента Януковича.

Об этом диктатор сказал на заседании так называемого дискуссионного клуба «Валдай», сообщают российские пропагандистские ресурсы.

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Путин в очередной раз посетовал, что развал СССР «стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, сразу проснувшихся за границей». Так он намекнул на так называемое русскоязычное население в странах бывшего СССР.

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Путин обвинил советское руководство «в наивности, беззаботности и слепом доверии Западу» и в очередной раз набросился на страны Запада с критикой.

«Несмотря на многолетние попытки России стать частью западной цивилизации, Российскую Федерацию пытались развалить», — жаловался диктатор.

Также он обвинил, что европейские страны стали «застрельщиками» агрессивного поведения в отношении России. В свою очередь, похвалил США, что Вашингтон выступает за прекращение войны.

В то же время глава Кремля заверил, что «Российской империи давно не существует».

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«Вы сказали очень важную вещь про моральный империализм и Европу как кладбище империй. Может быть, поэтому многие в Европе хотят „доуничтожить“ Российскую империю, которой давно уже не существует, но они об этом, видимо, не знают? Хочу, чтобы все были в курсе», — ответил диктатор на реплику швейцарского журналиста.

Также Путин удивил заявлением, что бывший беглый президент Виктор Янукович якобы выступал за вступление Украины в ЕС. Как известно, именно Янукович сорвал подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, ставшим началом Евромайдана и Революции Достоинства.

«От власти отстранили человека (Януковича — Ред.), который был за вступление действительно в Евросоюз, но был против вступления в НАТО Украины», — сообщил диктатор России.

Напомним, российский диктатор Путин на «Валдае» заговорил о новом мировом порядке.

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Также он пригрозил Западу ядерным оружием, если НАТО решит изолировать Калининградский анклав.

Кроме того, диктатор ответил на предложения по взаимному прекращению ударов между Украиной и РФ.

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