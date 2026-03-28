Война в Иране расширяется: впервые впервые ударили ракетами по Израилю.

Йеменские хуситы, поддерживающие Тегеран, ночью 28 марта впервые с начала нынешней израильско-американской операции в Иране, запустили ракету по Израилю. Это ознаменовало их вступление в войну.

Об этом сообщают Reuters и CNN.

В заявлении повстанческого движения говорится, что их силы «совершили первую военную операцию с использованием шквала баллистических ракет». Они подчеркнули, что под прицелом оказались «военные объекты Израиля».

Хуситы сообщают, мол, их атака произошла после обстрелов инфраструктуры в Иране, Ливане, Ираке. Кроме того, они пригрозили, что их операции продлятся до окончания «агрессии» на всех фронтах.

Заметим, ранее так называемые должностные лица повстанческих сил сообщало, что группировка готова присоединиться к войне в поддержку Ирана, если США и Израиль усилят свои атаки.

Госсекретарь США Марко Рубио озвучил сроки завершения сделки США. По его словам, речь идет о максимально сжатых сроках. Деталей он не сказал, но подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на решение в ближайшее время.

Reuters со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что Штаты могут подтвердить уничтожение лишь около трети ракетного арсенала Ирана. Однако до сих пор значительная часть иранского оружия остается невредимой или надежно спрятанной в подземных бункерах.

Между тем, израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив готовит новый этап атак по Ирану. Хотя он не предоставил никаких подробностей по поводу того, что будут предусматривать расширенные операции, но пригрозил, что Израиль будет продолжать «преследовать лидеров и командиров режима и уничтожать его стратегические возможности».