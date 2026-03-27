Ситуация накаляется: Израиль готовит новый этап атак по Ирану

Тегеран. / © Associated Press

Реклама

Атаки Израиля на Иран «будут обостряться и расширятся» в ответ на ракетные удары Тегерана.

Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац, сообщает CNN.

Глава Минобороны подчеркнул, что он лично и премьер-министр Биньямин Нетаньяху не раз предупреждали иранский режим прекратить обстрелы гражданского населения Израиля.

Реклама

«Несмотря на предупреждение, огонь продолжается. Поэтому удары Армии обороны Израиля в Иране будут обостряться и расширятся на дополнительные цели и районы, которые помогают режиму в создании и использовании оружия против израильских гражданских лиц», — заявил министр обороны.

В заявлении Каца не было никаких подробностей по поводу того, что будут предусматривать расширенные операции. В то же время, добавил он, Тель-Авив будет продолжать преследовать лидеров и командиров режима и уничтожать его стратегические возможности.

Как сообщалось, из-за обострения на Ближнем Востоке и войны на разных направлениях армия Израиля столкнулась с критическим дефицитом солдат. В частности, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что ЦАХАЛу нужно около 15 тыс. солдат, примерно половина из которых — боевые войска, чтобы быть в полном составе для выполнения многочисленных миссий.