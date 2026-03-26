Китай предупредил об опасном сценарии в Иране

Флаг Китая. / © Associated Press

Китай призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке создавать условия для начала действительно содержательных и мирных переговоров. Мол, затягивание не отвечает интересам ни США, ни Ирана.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает «Укринформ».

«Продолжение этой войны приведет только к увеличению количества жертв и потерь, к дальнейшему обострению ситуации», — сказал Линь.

По словам дипломата, следует применять все возможности для достижения мира и продвижения прекращения боевых действий. Мол, в свою очередь, Пекин поддерживает все усилия по снижению напряженности и деэскалации ситуации.

«Все стороны должны работать вместе над созданием условий для начала действительно содержательных и искренних мирных переговоров. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом», — заявил спикер МИД КНР.

Война в Иране и Китае

Пекин поддержал назначение нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. КНР отмечает, что выступает против «любых действий», направленных против аятоллы, а суверенитет, безопасность и территориальная целостность Ирана должны уважаться».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о сотрудничестве с Россией и Китаем на фоне войны В частности, в рамках военного сотрудничества.

В то же время Иран открыл Ормузский пролив для судоходства. Впрочем, только для «дружественных» стран, в частности, Китая и РФ. Сейчас, заявляют в Тегеране, они не видят никаких причин «позволять врагу проходить через Ормузский пролив».