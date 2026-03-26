Мир на пороге глобальной войны

Реклама

Удар беспилотника в Дубае стал настоящим шоком для мирового сообщества, но самым страшным оказалось не самое разрушение, а маркировка на обгоревших обломках, упавших вблизи порта Джебель-Али. Вместо ожидаемых персидских надписей там была кириллица — яркое и зловещее свидетельство того, что военные технологии совершили полный цикл, а локальные конфликты на разных континентах превращаются в единый глобальный фронт.

Об этом пишет The Telegraph .

Гибридная сеть: как сливаются поля сражений

Атака в Объединенных Арабских Эмиратах — далеко не единственный инцидент, в котором ясно прослеживаются мрачные эхо украинского фронта. На военной базе вблизи международного аэропорта Багдада скоростной FPV-дрон попал в американский эвакуационный вертолет HH-60M.

Реклама

Другой беспилотник использовал оптоволоконный кабель для сбора разведданных прямо на территории посольства США в Ираке – это новейшая тактика, которую российские войска активно применяют в Украине для полного обхода средств радиоэлектронной борьбы. Все эти случаи указывают на стремительную и опасную конвергенцию войн.

От ОАЭ и Ирака до Иордании, Катара и Саудовской Аравии Иран массово использует тактику непрерывного насыщения противовоздушной обороны, филигранно отточенную русской армией. Тегеран разворачивает глубоко модернизированные системы Shahed, которые он ранее передал Москве, и очень эффективно использует российские спутниковые разведданные и передовые китайские технологии для точного наведения своих ракет на американские инфраструктурные объекты.

Как известно, российские беспилотники в основном производятся на огромном заводе в Алабуге, однако серийный номер дрона-камикадзе, найденного в Дубае, бесспорно указывает на то, что он был изготовлен в 2024 году на другом российском предприятии – в Ижевске.

Этот факт доказывает, что Россия не просто делится чертежами усовершенствованного оружия, но и физически снабжает часть своего готового арсенала обратно в Тегеран. Сбежавшие от мобилизации граждане РФ и ныне находящиеся в Дубае теперь горько шутят, что существует огромная вероятность погибнуть от ударов их же отечественными беспилотниками.

Реклама

Альянс диктатур и иллюзии Вашингтона

Полномасштабное вторжение России в Украину стало глобальным катализатором, невероятно ускорившим формирование неформального, но крайне агрессивного альянса авторитарных государств — Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Эта мощная группировка, которую западные аналитики и эксперты уже окрестили аббревиатурой CRINK, начала приобретать реальные очертания еще в 2022 году, когда российская армия терпела сокрушительные поражения. С тех пор их военная и экономическая координация только непрерывно углубляется.

Распределение ролей в этом альянсе определено очень четко: Пхеньян бесперебойно снабжает безумные объемы артиллерийских снарядов и живую силу, Тегеран обеспечивает разветвленную беспилотную экосистему, которая годами беспощадно терроризирует мирные украинские города, а Пекин играет роль ключей. Китай предоставляет своим партнерам критически важные технологии и микроэлектронику, что позволяет всей тройке успешно выдерживать давление жестких западных санкций.

Однако администрация президента США упорно продолжает рассматривать эти взаимосвязанные вооруженные конфликты совершенно изолированно друг от друга. Для нынешнего руководства в Вашингтоне Иран — это исключительно государство-изгой, которое необходимо наказать на поле боя, тогда как Россию они наивно планируют успокоить дипломатическим путем.

Москва и Пекин видят геополитическую реальность совсем иначе: для них Украина и Ближний Восток — это лишь два участка одного колоссального фронта в экзистенциальной борьбе за уничтожение глобального доминирования демократического Запада.

Реклама

«Для многих в Европе существует опасение, что порядок, формирующийся в результате этих параллельных конфликтов, приведет к усилению России, обнаглению Китая и большему расколу Запада», — отмечает издание.

Такой откровенно разрозненный и хаотичный подход Белого дома к мировой безопасности вызывает яростное возмущение и откровенную панику среди европейских чиновников. Они обоснованно считают войну США с Ираном чрезвычайно опасным отвлечением колоссальных ресурсов и внимания главной и критической угрозы их континенту — российской военной агрессии.

Изнурение арсеналов ПВО и новый экономический удар

Катастрофические последствия этого неконтролируемого слияния военных конфликтов уже сейчас максимально остро ощущаются не только на непосредственном поле боя, но и глобальной военной логистике и мировой макроэкономике. С самого начала прямого столкновения с Ираном страны Персидского залива начали массово и бесконтрольно выжигать стратегические запасы зенитных ракет, что заставляет США стремительно разорять собственные критические арсеналы ПВО.

По тщательным подсчетам экспертов, только за первые 24 часа интенсивного ближневосточного конфликта было использовано 803 дорогостоящие ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Чтобы в полной мере понять масштаб этой катастрофы: приведенная цифра равна годовому объему их мирового производства и существенно превышает то общее количество ракет, которое Киев умолял оказать и с трудом получил за четыре долгих года кровопролитной войны с Россией. Такие потрясающие темпы сжигания высокоточного оружия абсолютно нежизнеспособны и уже провоцируют огромную тревогу относительно обороноспособности Украины и Тайваня.

Реклама

Вместе с тем, нефтяные рынки мгновенно и панически отреагировали на ближневосточную эскалацию стремительным ростом цен, легко пересекшим психологическую отметку в 100 долларов за баррель. Такой неожиданный ценовой скачок дал путинскому режиму чрезвычайно мощное финансовое дыхание, фактически сводя на нет многолетний эффект от целенаправленных западных санкций, еще недавно опустивших энергетические поступления России до абсолютного минимума.

Роковые последствия для мирового порядка

Дипломатические и геополитические последствия столь недальновидной американской политики могут стать действительно разрушительными для всего свободного мира. Неопределенный, затяжной или слишком кровавый результат военной кампании в Иране способен окончательно и безвозвратно разорвать стратегические трансатлантические связи. Если Вашингтон надолго погрязнет в песках Ближнего Востока, Россия и Китай гарантированно и полностью используют этот исторический шанс, чтобы навсегда закрепить единоличное господство в собственных зонах интересов.

Внимательно наблюдая за постепенным, но неотвратимым перенапряжением американской военной машины и быстрым истощением оборонных бюджетов западных союзников, глава КНР Си Цзиньпин может сделать закономерный вывод, что именно сейчас открылось идеальное окно возможностей для молниеносного силового захвата Тайваня.

Пока российский и китайский режимы демонстрируют показательную стратегическую сдержанность в открытой защите своего иранского партнера, руководствуясь известным правилом Наполеона Бонапарта: никогда не мешай своему врагу, когда он совершает роковую ошибку.

Реклама

Авторитетные аналитики единодушно сходятся во мнении, что если американская администрация серьезно оступится или потерпит стратегическое фиаско в иранской кампании, она не только не сможет разбить авторитарный альянс, но и своими же непродуманными действиями сделает его несравненно сильнее, монолитнее и монолитнее.

Мир на пороге Третьей мировой: какие страны готовятся к войне

Китай реализует масштабную, тщательно спланированную программу по картографированию морского дна и скрытого наблюдения за подводной средой в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Пекин исподтишка накапливает бесценные разведывательные данные о гидрографических условиях, которые являются ключевыми для будущего ведения подводной войны против США и их военных союзников по всему миру. В частности, пресловутое исследовательское судно Dong Fang Hong 3 на протяжении последних лет гиперактивно работало вблизи Тайваня, главной американской военно-морской базы на Гуаме и непосредственно на подходах к стратегически важному Малаккскому проливу.

Несмотря на то, что формально и по документам значительная часть этих дорогостоящих исследований имеет исключительно гражданское или научное назначение, международные эксперты по безопасности абсолютно уверены в их скрытом военном характере. Вся эта подводная активность является неотъемлемой частью официальной политики «гражданско-военного слияния», которую безжалостно и системно продвигает Коммунистическая партия. Десятки китайских судов скрупулезно сканируют поверхность по максимально плотным маршрутам, что позволяет идеально подготовить боевое пространство для собственных подлодок, ведь идеальное понимание подводного рельефа и температурных режимов критически важно для их незаметного маневрирования.

Самые масштабные океанографические и разведывательные работы Пекин целенаправленно развернул вдоль так называемой Первой островной цепи, которая исторически выступает естественным сдерживающим барьером между прибрежными морями КНР и открытыми водами Тихого океана. Китайское руководство даже не скрывает своих агрессивных амбиций глобально расширить географию деятельности собственного атомного флота, активно и нагло изучая прямые маршруты в Арктику и ключевые логистические узлы Индийского океана.

Реклама

На фоне этих беспрецедентных глобальных угроз Европа десятилетиями безмятежно жила в зоне полного стратегического комфорта, наивно полагаясь исключительно на американские гарантии безопасности и ядерное сдерживание. Однако полномасштабное и кровавое вторжение России в Украину вместе с откровенно жесткой и изоляционистской риторикой Дональда Трампа стали настоящим ледяным душем для расслабленного континента. Резкие и ультимативные заявления Вашингтона о необходимости Европы обороняться самостоятельно, наконец, заставили европейских лидеров серьезно задуматься над своей фактической способностью выжить без вооруженной поддержки США.

Некоторые дальновидные страны уже начали действовать на опережение, не дожидаясь катастрофы. Польша сегодня является одним из немногих государств Европейского Союза, абсолютно трезво и реально оценивающего смертельные риски, активно строя самую современную эшелонированную систему защиты от дронов и массово обучая своих граждан выживать в экстремальных условиях современной войны. После многочисленных резонансных инцидентов с безнаказанным нарушением воздушного пространства российскими беспилотниками Варшава самостоятельно формирует принципиально новый жесткий стандарт оборонной готовности.

Именно бесценный и выстраданный кровью украинский опыт сегодня служит главной мировой лабораторией подготовки армий к войне будущего. Те западные государства, которые годами слепо полагались на устаревшие доктрины и неповоротливые бюрократические механизмы, вынуждены экстренно учиться новым тактическим подходам исключительно на героическом примере ВСУ. Современные гибридные конфликты окончательно доказали: только способность молниеносно адаптироваться, гибко мыслить и мгновенно интегрировать передовые технологии, определять, кто выживет в новом мире.