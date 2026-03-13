В здание финансового центра Дубая попал иранский дрон

Удар дрона по финансовому центру Дубая (DIFC) / © ClashReport

В пятницу утром, 13 марта, по зданию Международного финансового центра Дубая (DIFC), одного из ключевых экономических хабов Ближнего Востока, ударил беспилотник. По предварительным данным, за атакой стоит Иран.

Об этом пишет Telegram-канал Clash Report.

Что известно на данный момент

Удар пришелся непосредственно по территории комплекса DIFC. Пока не уточнено, есть ли значительные разрушения опорных конструкций. Официальные лица и источники в службах безопасности указывают на использование иранского дрона-камикадзе.

Официальной информации о количестве пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация персонала и посетителей.

На фоне новостей об атаке на финансовое сердце ОАЭ наблюдается мгновенная волатильность на нефтяном рынке и беспокойство среди инвесторов.

Власти ОАЭ пока не выступили с официальным заявлением относительно масштабов ущерба и дальнейших ответных шагов.

Напомним, накануне иранский беспилотник ночью попал небоскреб в Дубае, ОАЭ. Инцидент произошел вблизи гавани Дубай-Крик. Об этом сообщили местные власти. Отмечается, что атака беспилотника вызвала незначительный пожар. Ее удалось быстро обуздать. В то же время власти эвакуировали людей из здания как меру пресечения. Информация о пострадавших не поступала.