У будівлю фінансового центру Дубая влучив іранський дрон

Удар дрона по фінансовому центру Дубая (DIFC) / © ClashReport

Реклама

У п’ятницю вранці, 13 березня, будівля Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC), одного з ключових економічних хабів Близького Сходу, зазнала удару безпілотника. За попередніми даними, за атакою стоїть Іран.

Про це пише Telegram-канал Clash Report.

Що відомо на цей момент

Удар припав безпосередньо по території комплексу DIFC. Наразі не уточнено, чи є значні руйнування опорних конструкцій. Офіційні особи та джерела у службах безпеки вказують на використання іранського дрона-камікадзе.

Реклама

Офіційної інформації про кількість постраждалих наразі немає. На місці працюють екстрені служби, проводиться евакуація персоналу та відвідувачів.

На тлі новин про атаку на фінансове серце ОАЕ спостерігається миттєва волатильність на нафтовому ринку та занепокоєння серед інвесторів.

Влада ОАЕ наразі не виступила з офіційною заявою щодо масштабів шкоди та подальших кроків у відповідь.

Нагадаємо, напередодні іранський безпілотник вночі влучив ухмарочос у Дубаї, ОАЕ. Інцидент стався поблизу гавані Дубай-Крік. Про це повідомила місцева влада. Зазначається, що атака безпілотника спричинило незначну пожежу. Її вдалося швидко приборкати. Водночас влада евакуювала людей з будівлі як запобіжний захід. Інформації про постраждалих не надходило.