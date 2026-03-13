Світоліна здолала другу ракетку світу та вийшла до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

У матчі 1/4 фіналу 31-річна українка обіграла другу ракетку світу польку Ігу Швьонтек з рахунком 6:2, 4:6, 6:4.

Поєдинок тривав 2 години 10 хвилин. Еліна 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок, реалізувала 5 з 11 брейкпойнтів та програла 3 гейми на своїй подачі.

Огляд матчу

Для Світоліної це друга в кар'єрі перемога над Швьонтек. Загалом українка та полька провели шість особистих зустрічей.

До слова, Еліна вже вчетверте цього сезону обіграла тенісистку з топ-10 світового рейтингу.

Зазначимо, що Світоліна розпочала змагання в Індіан-Веллсі одразу з другого раунду, де здолала німкеню Лауру Зігемунд (№55 WTA) з рахунком 7:6, 4:6, 6:3. У третьому колі українка перемогла американку Ешлін Крюгер (№82 WTA) — 6:4, 6:2. В 1/8 фіналу Еліна на відмові суперниці пройшла чешку Катерину Синякову (№44 WTA) — 6:1, 1:1.

У півфіналі Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Олени Рибакіної з Казахстану. Матч відбудеться у ніч проти суботи, 14 березня.

Нагадаємо, в лютому Еліна дійшла до фіналу турніру WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ), але в матчі за трофей зазнала поразки.