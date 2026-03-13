НАТО збило третю іранську балістичну ракету над Туреччиною

© Associated Press

У п’ятницю, 13 березня, над Туреччиною було збито третю іранську балістичну ракету. Інформації про потерпілих та наслідки немає.

Про це заявило Міністерство оборони Туреччини.

«Балістичну ракету з Ірану, яка увійшла до повітряного простору Туреччини, нейтралізували елементи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї», — повідомило відомство.

У Міноборони наголосили, що «рішуче і без вагань вживаються всі необхідні заходи» проти загрози, спрямованої на територію та повітряний простір Туреччини. Окрім того, Анкара заявила, що тривають переговори «з відповідною країною» для з’ясування всіх аспектів інциденту.

«Оскільки наша національна безпека є пріоритетом, усі події в регіоні ретельно контролюються та оцінюються», — заявили в Міноборони.